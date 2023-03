Quorum Software anuncia o espaço de planejamento de próxima geração otimizado para a nuvem para planejamento corporativo integrado, economia e reservas

Quorum Software (Quorum), líder global em software dedicado ao setor de energia, anunciou hoje a versão mais recente do seu conjunto de aplicativos Planning Space no Quorum Energy Suite como a única plataforma de planejamento corporativo integrada especificamente idealizada para solucionar as complexidades e desafios do planejamento no setor moderno de energia, que tira proveito do poder da nuvem para ajudar as empresas de energia a tomar melhores decisões em menos tempo, com a certeza de dados precisos e confiáveis.

“A disciplina do capital é mais importante do que nunca para implementar investimentos de capital que impactam as emissões e reduzem os custos com abastecimento. Para fazer isso, o setor de energia precisa de ferramentas de planejamento robustas e sofisticadas para se mover com agilidade e velocidade”, disse Tyson Greer, diretor de produto da Quorum Software. “Ao aproveitar a nuvem e a arquitetura de dados unificada, o Planning Space possibilita a tomada de decisão acelerada e compartilhada com a inteligência para melhor alinhar o capital, o financeiro e as reservas, além do planejamento de recursos. Em última análise, as empresas agora podem planejar com confiança de maneira mais rápida, mais precisa e com alinhamento para obter ganhos de desempenho de linha superior e linha inferior, enquanto atingem metas líquidas zero.”

O novo Planning Space possibilita uma mudança radical no desempenho e escalabilidade com uma filosofia de planejamento dinâmica que elimina ciclos de planejamento complicados, o que permite aos usuários maximizar a produtividade e se focar em atividades de valor agregado.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

O conjunto integra totalmente cinco módulos, simplificando fluxos de trabalho de planejamento de negócios com dados conectados para maior eficiência, transparência e gerenciamento de riscos, incluindo: o planejamento de capital, o planejamento financeiro, a economia de petróleo e energia, e as reservas e gestão de recursos. A capacidade do Planning Space para configurar entradas e saídas padronizadas permite a consolidação e otimização eficiente do portfólio, com o apoio de uma trilha de auditoria atualizada para maior conformidade regulatória e governança dos dados.

Além disso, APIs abertas oferecem oportunidades de integração no Quorum Energy Suite, assim como ferramentas de terceiros que oferecem suporte a fluxos de trabalho e processos estendidos, além de seus módulos principais.

Os principais recursos do Planning Space incluem:

Usabilidade ao nível do consumidor : aproveitando o paradigma da Web e anos de feedback do cliente, o novo Planning Space oferece uma experiência de usuário mais rica.

: aproveitando o paradigma da Web e anos de feedback do cliente, o novo Planning Space oferece uma experiência de usuário mais rica. Desempenho de próxima geração: a plataforma é significativamente mais rápida no processamento de dados do que sua predecessora.

a plataforma é significativamente mais rápida no processamento de dados do que sua predecessora. Escalabilidade : o novo Planning Space é compatível com conjuntos de dados maiores e mais complexos, sem queda no desempenho, incluindo uso concomitante.

: o novo Planning Space é compatível com conjuntos de dados maiores e mais complexos, sem queda no desempenho, incluindo uso concomitante. Otimização da nuvem: aproveita a tecnologia de nuvem para oferecer desempenho sem precedentes, acesso mais rápidoàinovação do produto mais recente e um menor custo total de propriedade.

aproveita a tecnologia de nuvem para oferecer desempenho sem precedentes, acesso mais rápidoàinovação do produto mais recente e um menor custo total de propriedade. Integração perfeita: integrações aprimoradas entre os módulos agiliza os fluxos de trabalho corporativos. APIs abertas expõem o Planning Space a outros produtos no Quorum Energy Suite e em ferramentas externas de terceiros.

Para saber mais sobre como a solução de planejamento da Quorum pode ajudar as empresas de energia a trazer todos os seus fluxos de trabalho corporativos para uma plataforma, acesse aqui.

Sobre a Quorum Software

A Quorum Software é uma fornecedora com liderança em software de energia no mundo inteiro que atende a mais de 1.800 clientes em toda a cadeia de valor de energia em 55 países. As soluções da Quorum promovem o crescimento e a lucratividade dos negócios de energia ao conectar pessoas, fluxos de trabalho e sistemas com dados prontos para decisões. Vinte cinco anos atrás, entregamos o primeiro software do setor para contadores de usinas de gás, e hoje nossas soluções simplificam as operações de negócios com padrões e integrações de dados avançados do setor. A indústria global de energia confia nos especialistas e aplicativos da Quorum para navegar com sucesso pela transição energética, ao mesmo tempo em que agrega valor hoje e no futuro. Para obter mais informações, visite quorumsoftware.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005117/pt/

Contato:

Mídia:



Lauren Force

PAN Communications

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE