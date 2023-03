RJ ganha roteiro para celebrar Bicentenário da Independência

Nesta terça-feira (28), foi lançado o projeto “Rota Rio Imperial”, um roteiro turístico gratuito que revela diversos atrativos culturais e naturais espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro.

O projeto “Rota Rio Imperial”, lançado com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural 2, em comemoração aos 200 anos da Independência, convida cariocas e turistas a explorar o Rio de Janeiro, através de um roteiro turístico com diversos atrativos culturais e naturais espalhados pela Região Serrana, Vale do Café, Região Médio Paraíba, Costa Verde, Baixadas Litorâneas, Norte Fluminense e Noroeste Fluminense.

O roteiro, que é gratuito e pode ser baixado pelo site do projeto, revela atrações históricas e culturais, como palácios, museus, centros culturais, fazendas, alambiques, igrejas, parques, paisagens surpreendentes, cidades tranquilas e hospitaleiras, hotéis aconchegantes e restaurantes que servem o melhor da culinária típica fluminense, incluindo até pratos que eram os preferidos de membros da Família Imperial Brasileira.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Além do roteiro, o Rota Rio Imperial oferece uma oficina online e gratuita, no YouTube, ministrada por Priscila Monteiro (professora, historiadora e fundadora da RIOHCTUR), que aborda a importância do turismo histórico-cultural, diversos fatos históricos de atrações espalhadas pelo Rio de Janeiro, além de dicas para impulsionar o trabalho profissionais/empresas de turismo.

Idealizado pelas jornalistas Bárbara Rocha e Júlia Moreira, e pelo publicitário Vagner Alcantelado, após a realização de projetos similares em outros lugares do mundo, o objetivo do projeto é contribuir com a geração de valor econômico, social e ambiental das regiões, trazer um olhar de valorização para a história do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, de modo a influenciar residentes de diferentes classes sociais a conhecer, compreender a relevância desta para sua formação cultural, identidade, costumes e preservá-la, além de divulgar destinos cariocas ainda pouco explorados turisticamente.

Para conferir todos os conteúdos e propostas do projeto Rota Rio Imperial, os interessados podem acessar o site rotarioimperial.com.

Contato

Júlia Moreira

Produtora

Telefone: +55 (21) 97569-9989

E-mail: [email protected]