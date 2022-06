RV Digital amplia portfólio com plataforma de entretenimento por assinatura

A RV Digital, marketplace de produtos digitais e financeiros, anuncia sua parceria com a empresa Panplus para venda do “Pancadão de Prêmios”, plataforma de entretenimento digital, que oferece conteúdo diário exclusivo e sorteios para seus assinantes.

A parceria prevê a venda da assinatura do Pancadão de Prêmios diretamente nos pontos de venda de sua rede espalhada por mais de 4.000 cidades de todo o país. Os comerciantes poderão efetuar a venda das assinaturas de forma rápida e 100% digital, diretamente nos terminais de POS. Os clientes poderão assinar planos mensais, com acesso aos conteúdos da plataforma e sorteios semanais de carros, motos, eletrodomésticos e celulares, promovidos pela Loteria Federal.

“Esta novidade reforça nosso compromisso com foco na busca por inovação e por parcerias que ajudem a alavancar os negócios de nossos clientes. Com o Pancadão de Prêmios, o consumidor tem acesso a entretenimento e informação, além do benefício de concorrer a prêmios diversos”, ressalta Luis Fernando de Carvalho, CMO & CPO da RV Digital.

De acordo com o executivo, a novidade é mais um passo para fortalecer o ecossistema de negócios da RV Digital. “Hoje, temos um leque que inclui recargas pré-pagas de telefonia, apps, jogos e entretenimento, maquininhas de crédito e débito, serviços financeiros como carteira digital, pagamento de contas, correspondência bancária, títulos de capitalização, vendas de seguros e cartão saúde, entre outros”. Ao todo, a empresa tem mais de 130 mil pontos de vendas em mais de 4.000 municípios do país.