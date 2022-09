Ranking elege principais empresas do setor de alimentos e bebidas

Criado com o intuito de reconhecer as maiores empresas do Brasil, o ranking Valor 1000 premia, anualmente, as principais companhias do país em 26 setores da economia. Este ano, os critérios de avaliação levaram em consideração não apenas o desempenho financeiro das organizações, como também as práticas ESG, uma novidade desta edição. O anuário é realizado em parceria com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas e Serasa Experian.

A Bem Brasil, marca 100% brasileira, está entre as dez empresas mais bem colocadas do setor de alimentos e bebidas do país e obteve a terceira melhor nota do setor em margem Ebitda; a segunda em evolução de receita líquida; a quarta em cobertura de juros; e a sétima em rentabilidade.

“A presença da Bem Brasil no ranking reflete uma estratégia de investimentos constantes em tecnologias de ponta e em novos processos, com foco no crescimento, sustentabilidade, rentabilidade e longevidade do negócio”, comemora Denio Oliveira, CEO da empresa.

O processo de avaliação se deu em duas etapas, sendo a primeira relacionada ao desempenho financeiro, que correspondeu a 70% da nota final, e a segunda com base nas práticas ESG (ambientais, sociais e de governança), que passaram a ser consideradas nesta 22ª edição.

Sobre a inclusão do tema ESG entre os critérios da avaliação do Anuário Valor 1000, Denio elogiou a iniciativa por acreditar que o debate sobre questões envolvendo a saúde do planeta reflete a relevância do tema, que precisa ser tratado com seriedade e responsabilidade pelas empresas, independentemente do porte ou segmento no qual estão inseridas. “É urgente a percepção pelas empresas da importância de dar à agenda ESG a atenção que ela merece. É preciso que a prática transcenda o discurso pois é sabido que apenas as companhias verdadeiramente comprometidas com esses pilares, ou seja, que dedicam seus esforços a uma produção cada vez mais limpa, inteligente e consciente, se sustentarão no mercado”, pontua.

Sobre a Bem Brasil

A Bem Brasil Alimentos, indústria brasileira de batatas pré-fritas congeladas, atua no mercado há 15 anos. A marca detém um share de 45%, conforme pesquisa Estatexport, apresentando o maior índice de frequência de compras nos supermercados, de acordo com a consultoria Kantar. A companhia conta com duas unidades fabris em Minas Gerais: uma no município de Araxá e a outra em Perdizes, que geram 1.200 empregos diretos e 4 mil indiretos. A ampliação da fábrica de Perdizes duplicou a atual capacidade produtiva da empresa, chegando a quase 500 mil toneladas de produtos.

A empresa prima pela sustentabilidade, com uma atuação focada na responsabilidade socioambiental e na governança corporativa, o que rendeu certificações como o Selo Mais Integridade 2021 e 2022 e o FSSC22000, de Segurança de Alimentos.