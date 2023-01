Real Madrid vence Valencia e está na final da Supercopa da Espanha

Após uma batalha de idas e vindas com empate em 1 a 1, o Real Madrid venceu ontem o Valencia nos pênaltis e garantiu sua vaga na final da Supercopa da Espanha, no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riad. Um torneio que é trazido pelo Ministério do Esporte como parte dos eventos esportivos na 2a Temporada de Diriyah.

Real Madrid beat Valencia to reach Spanish Super Cup final (Photo: AETOSWire)

Diante de um grande número de torcedores, o Real Madrid conseguiu a preciosa vitória. A conquista garantiu a vaga para a final que será disputada no próximo domingo, 15de janeiro, às 22h, horário de Riad, no mesmo estádio.

Os fãs do futebol aguardam com expectativa o vencedor da segunda meia-final que irá reunir Barcelona e Real Betis hoje, às 22h, horário de Riad, e revelar o time qualificado para enfrentar o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha.

O torneio da Supercopa da Espanha foi realizado pela primeira vez na Arábia Saudita em 2020 em Jeddah, onde o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid na final. O segundo torneio foi disputado em Riad no início de 2022 e viu o Real Madrid levantar novamente o troféu após derrotar o Atlético de Bilbao.

Ser sede deste grande evento na Arábia Saudita faz parte dos torneios e eventos esportivos internacionais que ocorrem na Temporada de Diriyah de 2022, trazidos pelo Ministério do Esporte, visando alcançar as metas da Visão 2030 do Reino Saudita e como uma das iniciativas do programa “Qualidade de Vida”, ao sediar os maiores e mais espetaculares eventos esportivos internacionais, a fim de garantir uma ótima experiência aos visitantes da Temporada de Diriyah mediante atividades incríveis.

