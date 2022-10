Rede Grau Educacional promove “Dia D” com ações sociais por todo o Brasil

O grupo Grau Educacional promove, na próxima quarta-feira (26), o “Dia D” de conscientização da saúde da mulher, tendo como foco os cuidados necessários para a prevenção do câncer de mama. Distribuição de camisinhas, palestras, minicursos, sorteios e feira gastronômica estão na programação de atividades a serem realizadas pelas unidades do Grau Técnico e Profissionalizante em todo o Brasil.

O câncer de mama é uma das principais causas de mortes de mulheres no mundo. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostram que é o segundo tipo de câncer mais incidente entre as brasileiras. Os dados ainda estimam que somente em 2022 cerca de 66.280 mulheres devem receber o diagnóstico da doença no Brasil.

“O intuito da ação é totalmente de conscientização para a prevenção. Esse é um tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo e com um simples toque pode ser identificado. Com o diagnóstico precoce existem mais chances de cura”, comenta Aristeu Neves, consultor pedagógico nacional do grupo Grau Educacional.

Aristeu ainda destaca que o câncer de mama também atinge os homens. “É preciso destacar que os homens também correm o risco de ter câncer de mama. Não é uma doença apenas feminina. É de extrema importância manter os exames em dia e fazer o rastreio”, finaliza.

O “Dia D” outubro rosa, será realizado em todas as unidades do Grau Técnico e Profissionalizante por todo o Brasil. A ação contará com: Aulas de Zumba, distribuição de camisinhas, palestras, sala de beleza, minicursos, cortes de cabelos, atendimentos jurídicos, e workshops sobre empreendedorismo feminino. Para mais informações, basta acessar as redes sociais do grupo Grau da cidade desejada.