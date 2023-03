Rede SARAH de Hospitais abre 263 vagas para jovens no Brasil

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação anunciou a abertura das inscrições para o Processo Seletivo do Programa Aprendiz 2023, com vagas disponíveis em diferentes cidades brasileiras. Os interessados têm até o dia 29 de março para se inscrever através da Plataforma Edoo e participar do processo seletivo no programa que oferece capacitação e inserção no mercado de trabalho para jovens entre 18 e 21 anos.

O processo seletivo será orientado pelo edital disponível no site da Renapsi, no site oficial há um vídeo com o passo a passo para realizar a inscrição no portal. Serão 263 vagas ao total, distribuídas em: Belém (4 vagas), Belo Horizonte (35 vagas), Brasília – Asa Sul (91 vagas) e Lago Norte (20 vagas), Fortaleza (27 vagas), Macapá (5 vagas), Rio de Janeiro (14 vagas), Salvador (35 vagas) e São Luís (32 vagas).

Inscrições

O processo seletivo está sendo feito através da Plataforma Edoo e as inscrições podem ser feitas no site, através do endereço: https://edoo.com.br. O edital com todas as informações sobre o programa pode ser encontrado no site da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI), através do link: https://renapsi.org.br/processo-seletivo-rede-sarah

O processo seletivo será composto por quatro etapas, incluindo uma fase classificatória com provas de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Redação; uma etapa eliminatória para comprovação dos dados e informações; uma fase de convocação; e, por fim, a contratação, prevista para ocorrer no segundo semestre de 2023.

Os jovens aprendizes contratados receberão um salário mínimo, vale-transporte, alimentação nos refeitórios da APS, uniforme e cumprirão uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. Também serão fornecidos equipamentos de proteção individual adequados à área de atuação.

As inscrições para o processo seletivo ocorrerão com a aplicação das provas objetiva e de redação prevista para o mesmo período. O resultado da prova objetiva será divulgado em 12 de abril, seguido pelo resultado da prova de redação em 26 de abril e, finalmente, o resultado final em 5 de maio de 2023.

O que acontece após as inscrições:

Os candidatos convocados assinarão contrato de aprendizagem com a APS, com duração de até 24 (vinte e quatro) meses, sob o regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), de acordo com o Decreto nº 9.579/2018, sujeitando-se às normas internas vigentes na APS.

A inscrição será validada apenas após preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição, o cumprimento das etapas de seleção da vaga da Rede SARAH, a realização das provas e o preenchimento do questionário sociodemográfico.

Para mais informações sobre o Processo Seletivo do Programa Aprendiz da Rede SARAH 2023, assim como para realizar a inscrição, basta acessar o site https://edoo.com.br ou o edital disponível na página da RENAPSI.

Sobre a Edoo:

A Edoo é uma plataforma dedicada ao desenvolvimento profissional e à capacitação de jovens no Brasil, com um foco na promoção da aprendizagem e na oferta de oportunidades para estudantes e profissionais em busca de aprimoramento e crescimento.