Redes sociais podem trazer benefícios para brechós de luxo

As redes sociais, além de um ambiente cibernético de lazer, podem ser vistas como redes de conexão e interação social entre pessoas, grupos e organizações que possuem interesses semelhantes. Por serem abrangentes, também podem ser responsáveis pela ampliação de conexões e estreitamento de relações, assim como o estreitamento pessoal entre uma pessoa com uma determinada marca.

Um levantamento de dados divulgados pela plataforma Cupom Válido mostrou que em 2021 o Brasil já era o terceiro país que mais utilizava as redes sociais, indicando que os brasileiros ficam conectados em média 3h42min por dia e a faixa etária que mais acessa as redes é de jovens entre 16 e 24 anos.

Ainda com relação a dados e pesquisas, um estudo realizado pela MarketingSherpa mostrou que 95% dos adultos entre 18 e 34 anos seguem perfis de marcas nas redes sociais. Com todos esses dados pode ser possível entender e visualizar a importância das redes sociais para enriquecimento das relações e como o ambiente online é propício para a interação, não somente entre pessoas, mas também entre lojas e marcas.

Nesta entrevista, Ana Carolina Yamashiro, social media na empresa Brechó Closet de Luxo, explica a importância das redes sociais para as empresas e como utilizar a internet de forma favorável a atrair e fidelizar clientes.

Ana, primeiramente, qual a função de um social media em uma empresa?

O social media é quem planeja a gestão das redes sociais, criando postagens, gerando conteúdo, monitorando e analisando resultados de pesquisas e garantindo a comunicação e proximidade com os seguidores e clientes da empresa.

Quais conhecimentos um social media necessita ter para atuar na sua função?

Para obter bons resultados o social media precisa ter alguns conhecimentos como marketing digital e de conteúdo, precisa saber as principais plataformas de gerenciamento de métricas e de anúncios digitais, e não menos importante, é bacana ter um bom olhar para conteúdos visuais para ter o “feeling” de quais posts engajam e convertem para a empresa.

Quais são as redes sociais mais utilizadas no local onde você trabalha? E quais são as que mais fazem sentido para uma empresa criar seu perfil e divulgar a sua marca?

Atualmente as principais redes que usamos no Brechó Closet de Luxo são o Instagram e o WhatsApp. Mas também utilizamos o Facebook, LinkedIn, TikTok e Pinterest, que são as redes mais utilizadas ao redor do mundo. É importante manter o perfil ativo nas redes sociais quando se trata de empresas, pois são diversos canais possíveis de captação, fidelização de clientes e conversão em vendas, mas cada empresa deve analisar e objetivar o que mais faz sentido para o seu público e adotar redes sociais de acordo com as pesquisas realizadas.

Como já dito, na empresa em que você atua, se utiliza bastante as redes sociais, mas é visto retorno de clientes com os posts realizados?

Sim, as redes sociais são essenciais para divulgação das peças e principalmente para fidelização, relacionamento e confiança do cliente, visto que são peças de luxo e de maior valor. Nas redes sociais, além da divulgação de produtos, também mostramos alguns detalhes interessantes de processos que fazemos no brechó, como, por exemplo: limpeza e higienização de peças, curadoria e autenticação, organização do nosso showroom, processo de embalagem das caixas para envio de peças compradas e muito mais. Tudo isso gera mais confiança e interação com os clientes, e traz bons resultados de engajamento e visibilidade, e consequentemente gera mais vendas.

Quais os tipos de postagens que mais chamam atenção do público?

Para o nosso segmento e estilo de clientes, as postagens que mais chamam a atenção são aquelas nas quais nós mostramos nosso showroom, fotos com nossas melhores peças, postagens de conteúdo e interação com curiosidades relacionadas a moda, luxo e o brechó.

Como é possível atrair e fidelizar consumidores através das redes sociais?

Através de publicações com conteúdo interativo, conhecer o público e suas necessidades, ter um excelente atendimento, compartilhar informações e curiosidades relacionadas ao segmento em que a empresa atua e ter uma boa estratégia de marketing digital.

Para saber mais, basta acessar o site www.brechoclosetdeluxo.com.br