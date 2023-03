Relatório de Sustentabilidade 2022 da AGCO mostra progresso sólido

A AGCO (NYSE: AGCO), o fabricante e distribuidor mundial de equipamentos agrícolas, infraestrutura e tecnologia agrícola de precisão, divulgou hoje o seu Relatório de Sustentabilidade 2022. O relatório mostra o progresso da AGCO em problemas ambientais, sociais e de governançaàmedida que se esforça para oferecer soluções voltadas para o produtor rural para alimentar nosso mundo de forma sustentável.

AGCO is delivering on its sustainability commitments, from industry-leading innovation to improve sustainability outcomes for farmers, to decarbonizing our products and operations, to offering our talented, diverse employees a safer, more engaging workplace.

“A AGCO está cumprindo os seus compromissos em sustentabilidade, desde a inovação líder da indústria para aprimorar os resultados de sustentabilidade para produtores rurais até a descarbonização de nossos produtos e operações e até proporcionar aos nossos funcionários diversificados e talentosos um local de trabalho mais seguro e interessante. Estou muito orgulhoso em relação ao progresso que estamos fazendo e estou engajado em acelerar o progressoàmedida que trabalhamos para ajudar os produtores rurais a alimentar o mundo de forma sustentável”, disse Eric Hansotia, presidente do conselho da AGCO, presidente e CEO.

Inovação para produtores rurais

Seja inovando para clientes, como produtores rurais, com tratores inteligentes conectadosàrede que reduzem a compactação do solo ao limitar passagens repetidas de máquinas no campo, ou com tecnologias de precisão que possibilitam aos produtores rurais armazenar o carbono, as marcas globais da AGCO ajudam os agricultores a aprimorar a saúde e resiliência de seu solo. Em 2022, a Precision Planting apresentou o Radicle Agronomics™, um conjunto revolucionário de ferramentas de análise de solo para agronomistas, e o Radicle Lab™, o primeiro laboratório de solo do mundo totalmente automatizado e idealizado para aprimorar muito a precisão e pontualidade da amostragem de solo.

Decarbonização

A chave para o compromisso de sustentabilidade da AGCO é ajudar os produtores rurais a crescer de forma rentável e sustentável. As marcas da AGCO oferecem produtos e tecnologias revolucionários para reduzir ou eliminar drasticamente as emissões das máquinas agrícolas. As máquinas AGCO Power CORE™ lançadas recentemente alcançam novas alturas em matéria de eficiência e são compatíveis com o diesel renovável, possibilitando uma redução de 90% em emissões de gases de efeito estufa. Há planos para o lançamento do trator Fendt e100 totalmente elétrico em 2024.

A AGCO também está descarbonizando suas operações. Em 2022, a AGCO excedeu as metas de escopo 1 e 2 três anosàfrente do programado ao reduzir a intensidade das emissões de operações de fabricação em até 31%, quando comparadas valores de referência de 2020. Uma avaliação detalhada das emissões da cadeia de valor do escopo 3 foi concluída, e líderes de gerenciamento do produto, de engenharia e da cadeia de suprimentos trabalham juntos para definir o roteiro da descarbonização de longo prazo.

Nossas pessoas

A criação de produtos e serviços excepcionais para produtores rurais começa com a geração de um ambiente de trabalho onde os funcionários podem crescer e prosperar. A AGCO busca e responde ativamente ao feedback de funcionários por meio de sua pesquisa “Voices”. Aproximadamente 20.000 funcionários compartilharam sua voz em 2002, com 88% dizendo que se orgulham de trabalhar para a AGCO.

A segurança, a saúde e o bem-estar servem como base da experiência do funcionário. A taxa de incidentes de segurança da AGCO diminui ano a ano, com uma queda de 14% em 2022. A AGCO definiu uma nova meta para alcançar uma taxa total de incidentes abaixo de 1,5 até 2025.

Acesse o Relatório de Sustentabilidade de 2022 da AGCO para obter mais informações sobre estas e outras importantes iniciativas de sustentabilidade.

Sobre a AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial na concepção, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente por meio de seu portfólio de marcas diferenciadas, incluindo suas principais marcas Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Impulsionada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os produtores rurais a alimentarem o nosso mundo de forma sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, no estado da Georgia, EUA, a AGCO teve, em 2022, um faturamento líquido de $ 12,7 bilhões. Para mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para acompanhar as notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para acompanhar as notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

