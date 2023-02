Relatório de entrega de última milha da FarEye apresenta prioridades e oportunidades de entrega de varejistas e provedores de logística até 2027

FarEye divulgou hoje os resultados completos de seu Relatório de Entrega de Última Milha Observada, conduzido com a Researchscape International, o qual explora as prioridades e oportunidades de entrega de última milha de varejistas e provedores de logística nos próximos cinco anos.

As prioridades dos provedores de logística para melhoria de desempenho diferem segundo o porte da empresa

As descobertas da pesquisa da FarEye para provedores de logística revelam que, para provedores com mais de US$ 100 milhões em receita, entrega no prazo (74%) e custo por entrega (62%) são os dois principais KPIs prioritários a serem aperfeiçoados. Para provedores com menos de US$ 100 milhões em receita, suas duas principais prioridades são custo de entrega (73%) e satisfação do consumidor (64%). À medida que os provedores de logística crescem, a complexidade e a escala aumentam, tornando as entregas pontuais mais difíceis de executar com precisão.

“Ao contrário do varejo, a entrega de última milha é a espinha dorsal das operações dos provedores de logística e suas metas irão visar o desempenho de entrega e eficiências de custos, acima de tudo. Embora suas métricas de melhoria prioritária não difiram muito das áreas de melhoria prioritária dos varejistas, a diferença se situa no porte do provedor de logística. Com o tamanho vem a complexidade, mas também a eficiência, onde o custo por entrega diminui, mas a dificuldade em administrar e rastrear os pedidos aumenta”, disse Stephane Gagne, Vice-Presidente de Produtos da FarEye.

Varejistas e provedores de logística devem trabalhar juntos para conseguir entregas superiores

Como varejistas e provedores de logística trabalham juntos para obter a melhor experiência de entrega, uma experiência que simultaneamente reduza o custo de entrega e aumente a satisfação do consumidor será crucial. As redes de entrega terceirizadas se tornaram um modo de os varejistas aumentarem a velocidade de entrega (64%) e reduzirem o custo (37%) da entrega de última milha. Entretanto, vem com o sacrifício de menos controle da experiência do cliente.

Resultados do relatório iniciais da FarEye denotam que 84% dos varejistas que terceirizaram suas redes de entrega desejam mais controle de suas redes de entrega. Especificamente, 33% dos varejistas são desafiados pela incapacidade dos provedores de logística de fornecer informações confiáveis e classificam o desempenho de transportadoras como o principal fator que inibe a velocidade de entrega.

Prioridades do crescimento de entrega de última milha dos provedores de logística

No próximo ano, 77% dos provedores de logística esperam que seus orçamentos para tecnologia de entrega de última milha cresçam. Oitenta e dois por cento dos provedores de logística afirmam que provavelmente irão mudar ou adquirir uma nova solução de entrega de última milha nos próximos 1 a 2 anos. Quarenta por cento dos provedores de logística esperam comprar uma plataforma de entrega de última milha nos próximos cinco anos, em vez de construir sua própria plataforma (40%).

Semelhante aos varejistas, os provedores de logística também vêm avaliando veículos elétricos (80%), veículos autônomos (44%) e drones (38%) para tornar suas frotas mais sustentáveis e eficientes nos próximos cinco anos.

Metodologia de pesquisa

A pesquisa de entrega de última milha observada da FarEye foi divulgada em duas partes, em janeiro e fevereiro de 2023. A FarEye analisou respostas de 300 líderes de varejo e logística com responsabilidade por logística bem como operações de varejo nos EUA (32%), EMEA (36% ) e regiões da APAC (32%).

