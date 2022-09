Retenção de talentos: plano de saúde empresarial é um dos principais atrativos

Para um profissional de recursos humanos ou gestão de pessoas, reter talentos é de extrema importância para a empresa e um grande desafio, já que garantir e consolidar a carreira dos colaboradores é um passo para a evolução da companhia.

Na prática, a retenção de talentos é o conjunto de ações e estratégias realizadas pela empresa a fim de manter a motivação do colaborador em um ambiente de trabalho que possibilite o desenvolvimento e crescimento do profissional.

Os benefícios também vão muito além de um salário competitivo. As empresas precisam encontrar formas ainda mais atrativas para que o colaborador queira continuar e construir uma carreira na empresa. Existem várias maneiras de reter e atrair talentos, como explica Pedro Oliveira da Whare Consultoria e Corretora de Planos de Saúde. “O gestor pode construir uma cultura de feedback ou um plano de carreira para o colaborador. Mas uma boa oferta de benefícios também faz a diferença no processo de decisão e hoje, com certeza, o plano de saúde é um dos benefícios mais valorizados por funcionários de todos os tipos de empresas”, ressalta.

A valorização do Plano de Saúde empresarial

Um estudo relacionado ao auxílio médico, feito em 2020 pela Robert Half, uma empresa de Recursos Humanos, constatou que o plano de saúde é um dos benefícios mais valorizados pelos colaboradores. Além da segurança que sentem ao poder ter acesso a hospitais e tratamentos de qualidade, geralmente este é um dos principais gastos de uma família que paga pelo serviço no particular, representando uma economia no orçamento familiar quando o benefício é oferecido pela empresa.

Antes da pandemia, o plano de saúde empresarial já era um dos benefícios mais requisitados para os colaboradores. Segundo uma pesquisa publicada pela Forbes, 61% dos trabalhadores ao redor do mundo consideram esse tipo de benefício essencial.

Outro estudo realizado pela consultoria de RH Michael Page mostrou que 77,8% dos trabalhadores preferem empresas que oferecem o plano de saúde como benefício, tornando-o um dos mais importantes na composição das condições oferecidas ao colaborador.

“No Brasil, muitas pessoas não conseguem ter planos individuais devido aos altos valores e o sistema público de saúde segue enfrentando muitos problemas, como lotação, falta de estrutura, demora nos agendamentos de consultas e falta de organização. Por isso, o profissional valoriza a empresa que disponibiliza a ele e, muitas vezes, a sua família também, o plano de saúde”, afirma Pedro Oliveira.

É importante que a escolha do plano de saúde das empresas leve em conta o perfil dos funcionários, como idade, gênero, portadores de doenças crônicas, localidade, entre outros fatores. Essa análise possibilitará a contratação de um plano de saúde que atenda às necessidades de seus beneficiários, demonstrando o interesse e a preocupação por parte da empresa com a sua equipe.

Vantagens para a empresa que oferece um Plano de Saúde

O plano de saúde pode ajudar nas mais diversas situações. E a partir do momento em que a empresa o disponibiliza, ela também gera suas vantagens.

“Uma boa parte dos trabalhadores que contam com esse benefício o associam ao investimento da companhia em seu trabalho e à preocupação com seu bem-estar. A consequência disso é o maior engajamento desse funcionário, que passa a desempenhar com qualidade suas atividades. Quando o trabalhador percebe o quanto é valorizado, ele se sente ainda mais motivado, engajado e consegue produzir muito mais”, diz.

“Além disso, quando uma empresa consegue reter seus funcionários por diversos anos, ela repercute no mercado com uma imagem positiva, atraindo cada vez mais profissionais qualificados para seus processos de seleção”, diz Pedro.

“São muitos os fatores que contribuem para a retenção de profissionais e o bom posicionamento de uma empresa perante o mercado. Aliado a uma política de salário competitivo, a oferta do plano de saúde empresarial fará com que o seu funcionário tenha uma maior admiração pela empresa em que trabalha”, completa.