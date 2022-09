Retomada no setor de turismo impulsiona investimentos

Segundo um estudo feito pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), quatro em cada dez agências de turismo no Brasil tiveram crescimento no segundo trimestre de 2022. O destino nacional lidera com 56% e 44% representam o destino internacional das viagens feitas pelos brasileiros.

Já os dados de turistas estrangeiros no Brasil, segundo o Banco Central (Bacen), quase dobram nos primeiros cinco meses do ano, marcando um crescimento de 91,9% em comparação com o ano anterior. Em maio somaram US$ 373 milhões de gastos no país pelos estrangeiros.

De acordo com a (Embratur), o país recebeu mais de um milhão de estrangeiros até o mês de maio. O número de viajantes é o maior desde o início da pandemia e a expectativa é de que 4,2 milhões de turistas estrangeiros entrem no país até o fim do ano.

“As agências e hotéis querem estar preparados e atentos às etapas das vendas, desejam gerir e analisar dados, automatizar processos e conhecer quais são os padrões que seus clientes seguem para finalizar uma compra, dessa forma temos tido bastante procura por esse segmento”, comenta Diego Bañuelos da Upnify.

A Upnify atende o Grupo Hotelero Prisma, que opera e administra 42 hotéis de redes internacionais com grande força de vendas no México, e agora expande sua atuação com o CRM para o setor hoteleiro no Brasil.

“Com o crescimento no setor, temos atendido e preparado novos clientes para lidarem com as altas demandas utilizando nosso sistema CRM“, comenta Diego Bañuelos.