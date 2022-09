Ribamar Bassi assume cadeira no conselho do Sindipeças

Um dos fundadores e atual conselheiro do Grupo Açotubo, Ribamar Bassi, teve sua indicação aprovada, por unanimidade, para o cargo de conselheiro nomeado do Conselho Superior do Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores). A entidade, que atua em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças), é uma organização de representação da categoria econômica da indústria de componentes para veículos automotores e atua para reunir, representar, estimular, informar e capacitar empresas de todos os portes para o desenvolvimento do setor de autopeças.

Como novo conselheiro do Sindipeças, Ribamar Bassi participará de reuniões estratégicas com influenciadores dessa organização, executivos e executivas do mercado brasileiro com visão de curto, médio e longo prazo. “O Sindipeças é uma associação tradicional no mercado automobilístico. Espero colaborar reforçando a relevância da entidade e fornecendo informações estratégicas sobre o mercado de aço como um todo”, diz.

Com relação aos desafios do setor, Ribamar Bassi lembra que o segmento passou por uma grande retomada pós-pandemia, mas a guerra na Ucrânia acabou afetando a economia global. “Além disso, as eleições e a Copa do Mundo, ambas neste ano, são dois fatores que afetam diretamente o poder de consumo da população e, consequentemente, refletem no setor”, lembra.

Já em relação às tendências, ele acredita que a agenda ESG do Grupo Açotubo avançará ainda mais com essa aproximação do Sindipeças. “Quero acompanhar de perto a estratégia dos carros elétricos e híbridos, as questões ambientais, a descarbonização e de que maneira as políticas ESG terão impacto na cadeia automobilística”, conclui.