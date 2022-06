Rock & Bourbon: Muse estreia campanha global de Jim Beam

Jim Beam celebra há mais de 225 anos a importância dos encontros entre amigos e o valor das reais conexões quando se pertence a uma comunidade. Bem-vindos para esses momentos – que nunca dispensam a música como ingrediente -, Jim Beam lança agora a campanha global em parceria com a banda britânica Muse. O projeto “Welcome Sessions” é dedicado à música – um dos pilares da marca – e conecta fãs ao poder incomparável da música ao vivo, construindo comunidades fortes.

A programação, que acontece de maio a novembro, apresenta experiências musicais abertas ao público, conteúdos digitais e um show em outubro, na destilaria de Jim Beam, no Kentucky. No Brasil, o calendário conta com uma programação de encontros e eventos que propõem revisitar as origens dos artistas de forma agregadora, conceito tão valorizado pela marca.

A banda de rock Muse estava com saudade dos palcos e aos seus fãs, mais ainda de vê-los tão de perto. A realidade do tempo em que o mundo ficou sem a presença dos shows fez com que esse retorno fosse ainda mais aguardado. Atendendo às expectativas, em parceria com a Jim Beam, a banda formada por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard, se prepara para uma série de atividades ao longo do ano. Os fãs de Muse (e de muita música boa) vão poder viver experiências gratuitas, revisitar as origens da banda, ter acesso ao documentário exclusivo no canal do YouTube, shows online, e uma apresentação especial, ao vivo, em um evento que acontecerá no dia 7 de outubro, na destilaria de Jim Beam, no Kentucky.

Parceria Global Muse

A campanha Jim Beam Welcome Sessions começou em abril com um show intimista da banda Muse no The Cavern Club, em Exeter, Inglaterra, recebendo a leal comunidade de fãs e amigos da banda. Em 2021, Jim Beam lançou a campanha em diferentes regiões globais, com uma série digital com artistas parceiros como Jack Garratt, Fontaines DC, Jose Gonzalez e Wolf Alice, se apresentando em seus primeiros palcos.

Para Muse: “Ter um senso de comunidade une todos nós. Nossa banda surgiu graças aos professores de música que nos ensinaram a tocar, ao estúdio que nos deu nossa primeira chance e às apresentações ao vivo no The Cavern Club, anos atrás. Sem o apoio contínuo de nossa comunidade, não estaríamos aqui hoje. Depois de quase quatro anos fora, é brilhante fazer parceria com Jim Beam para nos reconectar com nossos fãs e celebrar nosso amor compartilhado pela música por meio das Jim Beam Welcome Sessions”, celebra Matt Bellamy, vocalista e guitarrista da banda.

Documentários exclusivos

Jim Beam pega a estrada no festival europeu do Muse e capta imagens reais das interações da banda com o público, trazendo um pouco dessa rotina dos músicos e aproximando ainda mais a sua comunidade de fãs. O conteúdo captado vira uma série documental que teve sua estreia no canal oficial global de Jim Beam do YouTube e Rolling Stone no dia 23 de maio. Todos os meses, novos episódios são lançados.

A Banda Muse

A banda britânica de rock Muse é formada por Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. Seu último álbum, Simulation Theory, estreou em primeiro lugar e marcou o sexto álbum consecutivo da banda a ocupar o top one no Reino Unido. Seu álbum anterior, Drones, ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Rock, o segundo da banda, em fevereiro de 2016. Desde a formação em 1994, Muse lançou oito álbuns de estúdio, vendendo mais de 20 milhões em todo o mundo.

Amplamente reconhecida como uma das melhores bandas do mundo, Muse ganhou inúmeros prêmios de música, incluindo dois Grammy Awards, um American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, dois Brit Awards, onze NME Awards e sete Q Awards, entre outros. A banda está atualmente trabalhando em novo repertório, que será lançado em breve.

Informações sobre Muse: https://www.muse.mu/

Calendário global de shows da banda Muse: https://www.muse.mu/tour

Mais informações nos perfis @jimbeam e @jimbeambr