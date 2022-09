Roland DG realiza workshop gratuito em Blumenau e Aracaju

A Roland DG, fabricante de impressoras jato de tinta de grandes formatos e equipamentos de corte, leva workshops à Blumenau (SC) e Aracaju (SE) em outubro e novembro, respectivamente. O Academy Itinerante, como é chamado, disponibiliza equipamentos para que o cliente possa testar arquivos e mídias, com suporte dos especialistas de produtos da empresa.

Voltados para microempresas em comunicação visual, principalmente àquelas de impressão digital, esses eventos serão realizados em revendas autorizadas e a programação inclui palestras com temas de interesse para todo o mercado, escolhidos de acordo com a necessidade da região.

O encontro do dia 7 de outubro acontecerá na revenda catarinense Drucken Suprimentos abordando os temas “Mercado de impressão em transfer” e “Impressão UV com acabamentos especiais”. Em 8 de novembro será a vez da sergipana Eldorado Casa da Arte que tratará dos assuntos “Impressão em adesivos e mercados de atuação” e também “Mercado de impressão em transfer”.

“A intenção é ficarmos cada vez mais próximos de nossos clientes em todos os locais do país. Esses são os dois primeiros workshops do ano e a expectativa em 2023 é que o Academy Itinerante atenda pelo menos uma cidade por mês”, revela Anderson Clayton, presidente da Roland DG no Brasil.

SERVIÇO

Academy Itinerante – workshop gratuito

Drucken Suprimentos

Data: 7 de outubro de 2022

Horário: 9h30 às 17h30

Local: Drucken Suprimentos

Endereço: Rua Luiz Eleodoro da Silva, 403 – Blumenau – SC

Eldorado Casa da Arte

Data: 8 de novembro de 2022

Horário: 9h30 às 17h30

Local: Eldorado Casa da Arte

Endereço: Rua Lagarto, 15 – Aracaju – SE

Para inscrição ou informações, basta clicar aqui.