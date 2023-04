Roland DG registra aumento de 20% em volume de negócios durante a FESPA 2023

A Roland DG, fabricante de impressoras jato de tinta de grandes formatos e equipamentos de corte, acaba de divulgar os resultados da participação na FESPA Digital Printing 2023, evento que aconteceu de 20 a 23 de março, no Expo Center Norte, São Paulo e reuniu players de comunicação visual, grandes formatos e impressão digital, com um público superior a 21 mil pessoas.

A empresa registrou nos quatro dias um volume de negócios de R$ 10 milhões, aumento de 20% comparando com a edição do ano anterior da feira. Durante a exposição, os visitantes puderam ver de perto uma linha com tecnologia de secagem UV (ultravioleta) bem como uma solução que pretende colocar a empresa em um novo patamar de escolha pelos profissionais de comunicação visual e elevar o faturamento em 50% ao ano da companhia a partir de 2023.

A ideia é entrar com força no mercado das impressoras de entrada do setor de comunicação visual. “A estratégia da marca é conquistar o espaço hoje ocupado por equipamentos de grande porte produzidos na China”, revela Anderson Clayton, presidente da Roland DG no Brasil.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Masanori Ishihara, Producer Manager da Roland DG, que veio direto do Japão para o lançamento global dentro da FESPA Digital Printing, falou sobre a novidade: “Há muito tempo que os clientes nos passam pedidos de impressoras que combinem velocidade e baixo custo de aquisição’, comentou o executivo.

O mercado de impressão digital no mundo, no qual a Roland está inserida, deve chegar a US$ 34,3 bilhões em 2026, em uma taxa de crescimento anual de 6,7%. A impressão digital pode estar no salão de festas, no cinema, na parede, em pufs, cadeiras e estofados, no teto, na área comum dos condomínios residenciais, na brinquedoteca e pode ser bem explorada pelo mercado de decoração.