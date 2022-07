Roteiros de viagens destinados ao ecoturismo estão em alta no Brasil

O turismo de natureza é uma modalidade muito procurada por estrangeiros no Brasil. Entre os meses de julho e novembro milhares de mamíferos marinhos vêm da Antártida para o litoral brasileiro, a fim de se reproduzirem e acasalarem, um ritual da natureza que se transformou em uma grande atração turística.

Viajar para observar aves é uma prática que vem ganhando os roteiros de viagem. O birdwatch, como é conhecido, atrai turistas brasileiros e estrangeiros para os destinos de ecoturismo no país. Nesses locais, a grande atração é observar espécies raras. São cerca de 1.900 espécies de aves no Brasil, sendo que parte delas só pode ser encontradas neste território. Uma boa opção para quem deseja se iniciar no birdwatch é associar-se a clubes de observadores de aves.

“Para observar aves é necessário caminhar lentamente e, em silêncio, usar trajes com cores discretas, evitar movimentos bruscos, respeitar uma distância mínima para que o animal não se sinta ameaçado, usar binóculo, estar acompanhado, de preferência, de um guia de aves e começar pelas aves a sua volta”, pontua Vininha F. Carvalho, editora da Revista Ecotour News & Negócios (www.revistaecotour.news).

O Pantanal oferece aos seus turistas cerca de 650 espécies de aves como a arara azul, tuiuiús, tucanos, periquitos e outros, como também macacos, bichos-preguiça, cervos-do-pantanal, quatis, tatus, tamanduás-bandeira e muito mais.

Considerado pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, o Pantanal é a maior planície alagada do planeta e durante boa parte do ano permanece com suas águas no nível mais elevado, o que reforça a beleza local.

“As opções de atividades que podem ser realizadas no Pantanal são várias e o turista pode escolher de que forma deseja desfrutar desta região: através de passeios a cavalo, a barco ou de veículo quatro por quarto. Há também a possibilidade de realizar caminhadas em trilhas ecológicas”, salienta Vininha F. Carvalho.

O Parque Estadual Intervales é uma área repleta de cavernas e com a presença de uma rica biodiversidade. A região central do Mosaico de Unidades de Conservação da Serra de Paranapiacaba, que conserva a maior área remanescente de Mata Atlântica do Brasil, com mais de 120 mil hectares de áreas protegidas.

A rica diversidade de espécies faunísticas encontrada no Parque Estadual Intervales pode ser explicada pelos diferentes estágios de desenvolvimento da vegetação. Há uma grande diversidade de espécies de anfíbios, aves, répteis, insetos e peixes. Mamíferos ameaçados de extinção, como a jaguatirica, a onça-pintada e o macaco mono-carvoeiro, o maior primata das Américas, ainda são encontrados nas trilhas do parque.

“Existem unidades de conservação que se destinam exclusivamente à preservação, destinadas às pesquisas restritas, e outras que são direcionadas à exploração e visitação. Nas paisagens naturais repletas de exemplares da flora e fauna típicas, as pessoas conseguem desfrutar de uma experiência inesquecível em contato direto com a natureza”, conclui Vininha F. Carvalho.