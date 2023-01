SIAL América volta com a Segunda Feira Anual Multicategoria de Alimentos e Bebidas

A SIAL, principal rede multicategoria do setor de alimentos e bebidas do mundo, anunciou que a SIAL América acontecerá no Centro de Convenções de Las Vegas (LVCC, Las Vegas Convention Center) de 28 a 30 de março de 2023. O evento, que beneficia geração de leads e networking endossado pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, United States Department of Agriculture), dará aos importadores, empresas de serviços alimentícios, distribuidores, varejistas, atacadistas e donos de restaurantes a oportunidade de fazer networking com empresas expositoras do setor de alimentos de todo o mundo. Os participantes explorarão o que há de mais recente em produtos alimentícios e tecnologia através da SIAL Innovation, e aproveitarão seminários educativos dedicados às últimas tendências do setor de alimentos.

Esse amplo piso da feira apresenta categorias de produtos como orgânico e bem-estar, bebidas, supermercado, doces e panificação, frutas e legumes, frutos do mar, laticínios, comidas congeladas, petiscos e carnes.

No último mês de março, a SIAL América fez sua estreia dando as boas-vindas a 4.600 profissionais do setor internacionalmente, aprofundando em tendências alimentícias inovadoras, como alternativas plant-based, rastreabilidade de produtos animais e inovações em chocolates e doces. A SIAL acontecerá seis meses depois que seu evento principal, SIAL Paris, reuniu mais de 7.000 expositores em outubro de 2022. Expositores nacionais e internacionais, incluindo a Real California Milk, Supreme Crab & Seafood e Haig’s Delicacies, já se inscreveram para participar, ao lado da USA Rice, Dairy Farmers of Wisconsin, Godshall’s, American Beverage Markets, Skechers, Source Logistics e muitas outras marcas a serem anunciadas.

A SIAL América vai novamente apresentar serviços de matchmaking e espaços VIP para networking para conectar negócios com o mesmo perfil. A feira acontecerá no International Pizza Expo da Emerald.

As inscrições para a SIAL América estão abertas para participantes no seguinte link:https://sialamerica.com/attend/registration-pricing/.

A SIAL América é oferecida em parceria com a Emerald e a Comexposium. A parceria aproveita os respectivos pontos fortes da grande presença da Emerald em eventos ao vivo nos Estados Unidos e a proeminente rede global e marca alimentícia SIAL da Comexposium.

Sobre a SIAL Network: A SIAL Network é a maior rede de feiras de alimentos e bebidas do mundo. Suas 11 feiras regulares (SIAL Paris, SIAL Canada Montreal, Toronto, SIAL China, SIAL Shenzhen, Food & Drinks Malaysia, SIAL India, SIAL Interfood em Jakarta, Gourmet Selection, Djazagro e The Cheese & Dairy Show) contam com 16.000 expositores e 700.000 visitantes de 200 países. https://www.sial-network.com/

