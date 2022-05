SISQUAL WFM inaugura nova unidade em Recife

Com o tema “Retomada da Economia Pós-Pandemia na Saúde e Transformação Digital”, a SISQUAL WFM abriu uma nova filial no bairro de Boa Viagem, na zona sul de Recife (PE). A inauguração do novo escritório da empresa de tecnologia e desenvolvimento de software de gerenciamento de força de trabalho ocorreu no dia 12 de abril, no Hotel Atlante Plaza, e reuniu dezenas de convidados, entre palestrantes, clientes e especialistas de vários segmentos de negócios.

Participaram do coquetel, o CEO da SISQUAL WFM no Brasil, Eduardo Dias Jorge, e o presidente da empresa em Portugal, Frederico Magalhães, ao lado do vice-presidente, José Pedro Fernandes. Entre os convidados, marcaram presença Sidia Haiut, secretária executiva de atração de investimentos e estudos económicos de Recife; Dr. Kleber Araújo, diretor de informática médica da Unimed Recife; Alexandre Rands, presidente da Datamétrica; José Paulo, diretor da Pandalog; e Wellington Santana, superintendente da Fundação Terra.

Para Eduardo Dias Jorge, o encontro “superou todas as expectativas, pois a troca de experiências foi benéfica para os participantes e trará mudanças positivas para o futuro do mercado de trabalho na região”.

A unidade inaugurada em Recife se junta aos escritórios da SISQUAL WFM já em operação em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. A filial está localizada em um complexo de negócios, inserida em uma estrutura ampla e moderna, com um espaço projetado para ambientes profissionais de coworking.

Empresa anuncia novos investimentos no Brasil

Dias Jorge afirma que a SISQUAL WFM tem projetos de novos investimentos no país. Ele conta que uma das metas mais importantes para os próximos cinco anos consiste em dar expressão à transversalidade da empresa no mercado brasileiro.

“A SISQUAL WFM prevê a abertura de cinco novos escritórios nos estados de Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, seguindo o objetivo de expansão para o mercado brasileiro”, detalha. A empresa atua com detentores de software inteligente de gerenciamento de força de trabalho, com uma solução que faz forecast e geração automática de escalas.

Tendo em vista a retomada econômica pós-pandemia, o CEO da SISQUAL WFM no Brasil acredita que as empresas do país devem investir na qualidade de vida dos colaboradores, promovendo aumentos de produtividade, qualidade de serviço e retenção de pessoas.

“Neste sentido, soluções de WFM são uma opção para garantir que haja sempre a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa ao mais baixo custo”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://www.sisqualwfm.com/