Sandro Luiz encerra 2022 com o show “Presente de Natal”

Pela terceira vez consecutiva, marcado por ser o último evento do ano realizado pelo cantor e compositor Sandro Luiz e sua banda, convidados puderam participar do show “Presente de Natal”. O evento aconteceu no dia 17 de dezembro de 2022 no salão social do Clube Esperia e reuniu cerca de 2300 pessoas.

Como o nome já sugere, o show “Presente de Natal” traz a proposta de presentear a todos, não só os espectadores como também os envolvidos pela produção do evento em sua totalidade. A base do espetáculo conta com um compilado do que aconteceu durante o ano todo e, de acordo com os idealizadores, busca celebrar a vida, o espírito natalino e a gratidão por todas as oportunidades.

Segundo a organização, a ideia surgiu em 2020, ano em que o mundo enfrentou o início da pandemia. O objetivo do evento era ajudar ao próximo com o contato, mesmo que virtual, através da música. A primeira edição aconteceu por meio de uma Live nas redes sociais, dias antes da celebração do Natal, reunindo cerca de 6000 telespectadores. Desde então, a pedidos do público, o artista tornou a apresentação recorrente.

Para o cantor e compositor Sandro Luiz, esse tipo de demonstração cultural pode ajudar as pessoas em momentos de incerteza, pois a música é capaz de levar esperança para o público. “É muito bom subir no palco e avistar esse mar de gente que, hoje, pode se reunir e celebrar a vida em uma data tão importante como o Natal. Esse momento marca o renascimento, o perdão e a oportunidade de buscar dias melhores”, enfatizou o artista durante o show.





