Santa Casa de Ubatuba investe em treinamento das equipes

Ubatuba é uma cidade localizada no litoral norte de São Paulo, tem um único Hospital, a Santa Casa, que sofre os mesmos desafios de todos os hospitais filantrópicos do Brasil. Na gestão atual, tem investido tempo e energia na aliança com empresas e associações de saúde no intuito de treinar e capacitar suas equipes, no caminho da eficiência operacional, qualidade assistencial, segurança e experiência do paciente.

No último sábado, no auditório da Câmara Municipal de Ubatuba, grande parte das equipes de saúde da cidade foi reunida em um evento sobre saúde pública, liderança, gestão do tempo e produtividade e experiência do paciente.

“Foi incrível constatar que a experiência dos palestrantes extrapolou os conteúdos dos livros, eles conseguiram tocar o coração das nossas equipes, que certamente atenderão nossos pacientes com muito mais amor e compaixão”, ressalta Custódio Barreto, Superintendente da Santa Casa de Ubatuba.

A enfermeira Natali Petri, que é autora do principal livro sobre Liderança na Enfermagem, deixou bem claro o papel fundamental da enfermagem na saúde, “quando deixamos de olhar para cada membro da nossa equipe como seres humanos deixamos também de olhar com humanização para nossos pacientes”, enfatiza a profissional da Essence Gestão e Liderança.

“Quando olhamos para o cenário caótico dos serviços de saúde no Brasil percebemos a importância de buscar eficiência nos processos gerenciais e de produtividade, aprender a definir prioridades e a delegar funções é papel primordial dos líderes nos hospitais”, destaca Dr. Rodrigo Leite, médico ginecologista e presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Executivos do Rio de Janeiro.

“Ubatuba é uma cidade com 90 mil habitantes fixos, mas que no verão pode receber mais de 1 milhão de pessoas, o que torna crucial o investimento no treinamento das pessoas e nas instalações dos serviços de saúde. O impacto dessas ações pode refletir na vida dos habitantes da cidade e dos turistas que vêm de todo o Brasil. Nesse contexto a Essence Gestão e treinamento, a Sociedade Brasileira de Médicos Executivos e a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, mobilizaram-se para treinar as equipes saúde de Ubatuba, com apoio da Câmara Municipal e Santa Casa de Ubatuba.

“A necessidade é enorme, a hora é agora e a solução é você, esse é o slogan da experiência do paciente no mundo todo”, destaca Dr. André Chiga, mentor executivo da Universidade Corporativa da ANADEM E SOBRAMEX.

Essa iniciativa busca apoio dos governos estaduais e municipais e de entidades de classe para atingir mais 30 cidades do Brasil em 2023.

