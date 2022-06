São João de Petrolina começa hoje em Pernambuco e terá nove dias de festa

Após um intervalo de dois anos, o São João de Petrolina, consolidado como um dos melhores eventos juninos do Brasil, confirmou a sua edição de 2022 e começa hoje em Pernambuco. A cerveja Itaipava 100% Malte é a patrocinadora do evento, que ocorrerá este ano entre os dias 17 e 26 de junho, com novidades, surpresas e muita animação para o público. Em um novo local, a festa está organizada no Pátio de Eventos que foi construído no antigo Ceape, na Avenida Sete de Setembro, tendo como estrutura especial o camarote PNZ Lounge em todos os dias de festa. O acesso aos shows na pista é gratuito e aberto ao público.

“Patrocinar festas juninas como a de Petrolina é uma forma de reforçar a identificação da marca com a cultura do estado e agradecer a parceria ao longo dos anos. São João é uma festa do povo nordestino que tanto se orgulha das suas origens, da sua gastronomia e de sua música, além de ser um evento que gera emprego e renda”, explica José Luiz Sinti, gerente nacional de Patrocínio e Trade Marketing do Grupo Petrópolis.

Enquanto as maiores atrações do Brasil sobem ao palco, milhares de litros de Itaipava 100% Malte abastecerão o público, entre pista e camarote, nos nove dias de festa. O evento tem a produção assinada pela agência Faz Live Marketing. A marca Itaipava também contará com diversas ações assinadas pela WMcCann, entre elas está a ida do jornalista Márcio Canuto como “Correspondente 100%”. Popularmente conhecido como “repórter do povo” por seu jeito divertido e irreverente, Canuto irá amplificar a presença da marca no evento dialogando com o público e os artistas, trazendo detalhes e curiosidades sobre a festa. Os cantores nordestinos Victor Fernandes e Tarcísio do Acordeon serão os embaixadores da marca Itaipava 100% Malte nesta grande retomada do São João de Petrolina. E mais: convidados especiais, como a atriz e cantora Cleo, também embaixadora da marca, irão prestigiar a festa.

Camarote PNZ Lounge

O camarote oficial aposta em uma estrutura nova para o público curtir cada minuto e matar a saudade de uma festa junina “raiz”. Sempre investindo no conforto dos convidados, o PNZ Lounge oferecerá vista panorâmica do palco principal, piso de alta resistência antiderrapante, área coberta e salão de beleza.

Para garantir muito mais comodidade, o público poderá desfrutar também de acesso a banheiros exclusivos, espaço gourmet com grandes marcas, além de bares promocionais na estrutura para o público curtir a maratona de nove dias de festa, com quase 50 atrações, que misturam e enaltecem a cultura regional com artistas já consagrados nacionalmente.

O camarote terá uma estrutura com mais de 150 m² de área, que compõe um bar de Itaipava com 20m², uma plataforma suspensa, integrada ao bar, e um espaço instagramável da Itaipava 100% Malte. Além disso, também compõe o espaço um lounge para descanso com totens para carregar celular.

O público do camarote que quiser subir na plataforma para ter uma vista panorâmica da festa, a 12m de altura, pode concorrer à “aventura” respondendo um Quiz. Quem acertar poderá subir com todos os equipamentos de segurança.

E mais: quem publicar fotos nas redes sociais com as hashtags #itaipavaempetrolina e #itaipavasaojoao poderá ter sua foto transmitida no telão do evento durante os intervalos da programação.

Visibilidade e experimentação

O São João de Petrolina será 100% recheado com ativações de Itaipava 100% Malte na pista, no camarote e entre os artistas que estarão no evento. Na vilinha de Petrolina acontecem os Quermesse Games, um conjunto de jogos juninos como argola, roleta, tiro ao alvo, lapada, coreto, entre outras ações assinadas pela marca, que irá levar diversão, brindes e cliques para quem curtir o espaço.

A pista terá 24 bares com venda de produtos Itaipava e com a identidade da cerveja Itaipava 100% Malte.

Programação completa de shows do São João de Petrolina:

17/06: Zezé di Camargo e Luciano, Mano Walter, Luan Estilizado, Tarcísio do Acordeon e Lenno e Mirella.

18/06: Priscila Senna, Limão com Mel, Jonas Esticado, Calcinha Preta e Fabiana Santiago.

19/06: Elba Ramalho, Lucy Alves, Bell Marques, Cavaleiros do Forró, Pisadinha de Luxo e Vera de Maria Maga.

21/06: Bruno e Marrone, João Gomes, Leonardo, Vitor Fernandes e Elisson Castro.

22/06: Jorge e Mateus, Dennis DJ, Nattan, Dorgival Dantas e Silas França.

23/06: Wesley Safadão, Gustavo Mioto, Zé Vaqueiro, Eric Land e Edu Carva.

24/06: Xand Avião, Chitãozinho e Xororó, Mari Fernandes, Felipe Amorim e Maciel Melo.

25/06: Gusttavo Lima, Simone e Simaria, Ávine Vinny, Pedro Sampaio e Pedro Cavalcante.

26/06: Matheus e Kauan, Maiara e Maraisa, Raí Saia Rodada, Marcynho Sensação, César Menotti e Fabiano e Trio Granah.

O acesso aos shows na pista do evento é gratuito.

Informações completas estão disponíveis no site www.loungepnz.com

@itaipava @grupo.petropolis