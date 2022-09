Schneider Electric anuncia edição global do Innovation Summit 2022

A Schneider Electric anuncia seu Innovation Summit World Tour 2022, evento que abordará tendências e tecnologias para a construção de um mundo mais resiliente e sustentável.

Com lançamento oficial no dia 22 de setembro, a edição seguirá um formato diferente das anteriores. Dessa vez, os painéis de conversas entre os convidados – profissionais e especialistas de diferentes segmentos – serão realizados e divulgados ao longo de seis meses. De setembro deste ano até março de 2023, serão realizadas as discussões sobre o cenário global de diversos setores. Algumas dessas sessões terão “recorte” para a América do Sul.

Os temas abordados serão:

Indústrias do futuro

Edifícios do futuro

Eletricidade 4.0

Serviços

Redes inteligentes (smart grid)

Data centers do futuro

Softwares

O evento contará ainda com a participação de Jean-Pascal Tricoire, CEO e chairman global da companhia, assim como de Rafael Segrera, presidente da Schneider Electric na América do Sul, para falar sobre eletricidade 4.0, e Frederic Godemel, vice-presidente executivo de Power Systems e Services, para discorrer sobre smart grid.

Também estarão presentes Pankaj Sharma, vice-presidente executivo de Secure Power, para abordar data center, e Peter Weckesser, chief Digital officer, para discutir o tema de softwares. Para 2023, a programação conta, ainda, com a presença da Barbara Frei, diretora global de Industrial Automation; Luis D’Acosta, líder em transformação digital de gestão de energia e automação; e Olivier Blum, vice-presidente executivo de Negócios de Gestão de Energia.

“Promover um evento como esse é fundamental para o avanço do segmento de tecnologia, que tem evoluído de forma cada vez mais rápida e intensa. Estar ciente do cenário global e dos caminhos que levam ao desenvolvimento são pontos-chave para ampliar cada vez mais o uso dessas tecnologias, já disponíveis, na região”, diz Rafael Segrera.