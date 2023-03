Secretário do Rio apresenta propostas de inovação em webinário de Associação

Autodeclarado apaixonado pelo Rio de Janeiro, Chicão Bulhões – Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio – foi o responsável por conduzir o webinário com a temática “Rio de Janeiro: inovação e tecnologia na cidade do futuro”, promovido pela Aberj (Associação de Bancos no Estado do Rio de Janeiro) no dia nove de março de 2023 (quinta-feira).

A partir da recapitulação histórica da cidade do Rio de Janeiro como polo de desenvolvimento do sistema financeiro e primeiro Distrito Federal do país – apontando a Associação como parte dessa equação – Bulhões apresentou as principais medidas buscadas para o desenvolvimento econômico e tecnológico do município.

Abordando a visão da Prefeitura acerca da cidade, o Secretário afirmou que o Rio de Janeiro tem sempre buscado suas vocações, tentando descobrir de que maneira é possível potencializar os seus setores e atividades. Nesse sentido, apontou sua colocação no cargo de secretariado pelo mandato de Eduardo Paes como parte de um projeto de direcionamento da capital do estado, integrando a região metropolitana e o interior fluminense.

Chicão Bulhões ainda expôs no webinário a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio associada à potencialização de setores econômicos no Rio de Janeiro, além de valorizar setores já consolidados, através de parcerias junto a representantes do mercado e universidades para o levantamento de dados referentes à produção de conhecimento no Rio de Janeiro.

“O Rio produz ciência, tem boas instituições locais para isso, (…) várias instituições que formam pessoas. Ou seja, o mais difícil, a gente tem. Porém, a gente ainda transforma pouco isso em negócio. E esse esvaziamento dos negócios na cidade do Rio de Janeiro é o que a gente vem buscando combater” apontou Bulhões.

Como resposta à afirmativa acerca da necessidade de valorização dos setores econômicos e negócios no Rio de Janeiro, o Secretário ainda apresentou a elaboração de projetos e ações estruturadas pela Prefeitura, em parceria com empresas e instituições de ensino, no intuito de atribuir à cidade a posição de “grande capital da inovação e tecnologia do país”, transformando o conhecimento em propriedade intelectual.

Desse modo, como maneira de complementar a explanação, foi apontado por Bulhões um quadro de iniciativas em vigor como o Distrito Maravalley, o projeto Programadores Cariocas, a atualização da Lei de Liberdade Econômica, o SandBox Rio, a Bolsa Verde, entre outros programas estabelecidos pela Prefeitura, e que – segundo ele – possuem o intuito de trazer riqueza para a cidade, potencializar os setores existentes e ser uma oportunidade de geração de emprego, renda e formação técnica para os cariocas.

