Segunda eliminatória do Concurso de Música de Rua acontece no Centro de SP

O Toca Aí!, concurso de música de rua de São Paulo, que está na sua segunda edição, realiza neste sábado, dia 6, das 11 às 17 horas, a segunda eliminatória.

Dez artistas farão apresentações e um júri especializado irá selecionar três participantes para a grande final em 20 de agosto. O público também poderá assistir aos shows de abertura de Filippe Dias Trio e encerramento de Nanny. Além disso, haverá transmissão on-line e interpretação em libras.

PROGRAMAÇÃO E JÚRI – 06/08

Artistas participantes: Banda Cucamonga, Joannes, Lucas Pedro, Milena Duart’ e Kevin Augusto, Nalla, O Grande Ogro, O Voo Livre, Peppi Araújo, Sol Xamã e Wannie Ramos.

Júri:

Karen Cunha – é curadora e criadora da Flerte, empresa de curadoria, consultoria e gestão de projetos culturais. Atuou por mais de 13 anos no poder público onde coordenou eventos como Virada Cultural e Carnaval de Rua de São Paulo e idealizou projetos como SP na Rua, Mês da Cultura Independente, entre outros. Em 2021 criou a Fervo Conference, conferência que discute o futuro do rolê.

Fabiana Batistela – começou sua vida profissional como repórter da Revista Bizz. Em 2002, fundou a Inker Agência Cultural, empresa especializada em assessoria de comunicação para artistas e eventos de música. É diretora geral da Semana Internacional de Música de São Paulo, maior conferência da indústria musical da América do Sul, que acontece da capital paulista desde 2013. Em 2021, lançou a plataforma FIXE, de conexão e divulgação de projetos artísticos de países lusófonos. Ganhou o prêmio WME Awards by Music2 em 2018 na categoria Empreendedora da Música do Ano.

Gabriela Rassy – Jornalista cultural com passagem por grandes veículos como Revista Bravo!, Catraca Livre e Hypeness. Trabalha em formatos multimídia fazendo cobertura de festivais, como SXSW, Parada do Orgulho LGBT de SP, Rock In Rio e LoollaPalooza.

Vaga garantida

O júri, composto por Letz Spindola, Tuti Camargo e Xis, selecionou na primeira eliminatória, dia 30 de julho, os artistas Cauê Chimera e Grupo, Jesus Kelvin e o Samburbano para a final do concurso.

Jesus Kelvin tocou música brasileira no violino solo. Ele destacou o nível do concurso. “São artistas de grande qualidade, mas sempre acreditei no meu potencial”, comemorou um dos selecionados para a final. “Nosso intuito é sempre apresentar uma música que ninguém conhece. Sabemos como é importante oferecer essa contribuição ao grande público”, disse a cantora Roberta Oliveira, do Samburbano, também classificado.

SERVIÇO

2º Concurso de Música de Rua Toca Aí!

Realização: Pátio Metrô São Bento e Tatu Cult

Eliminatórias: dias 30 de julho, 6 e 13 de agosto de 2022 – das 11h às 17h

Entrada: gratuita

Local: Pátio Metrô São Bento – Praça da Colmeia

Mais informações em: https://patiosaobento.com.br/toca-ai/