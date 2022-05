Segundo Bioflora, consumo de produtos naturais deu um salto durante a pandemia

De acordo com pesquisas publicadas pela ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais, o consumo de produtos naturais teve um aumento surpreendente e, isso impactou diretamente no aumento das vendas de produtos e franquias da Bioflora, empresa de produtos naturais voltados para a saúde e o bem-estar. Pode-se notar que, com a ocorrência da pandemia nos últimos dois anos, muita coisa mudou. A rotina das pessoas, a preocupação com a saúde e o bem-estar, bem como certa atenção à imunidade.

As pessoas têm buscado cada vez mais cuidar da sua saúde e, como consequência disso, o mercado de produtos naturais tem estado em constante ascensão.

Em uma pesquisa realizada pela ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais, revela-se que, durante a pandemia de COVID-19, das pessoas entrevistadas, em 59% dos lares, pelo menos uma pessoa estaria consumindo suplementos alimentares. Do mesmo grupo, 85% se diziam inseguras diante da pandemia, 76% admitiram ter feito alguma mudança nos cuidados com a saúde. Desse cuidado, 91% foi motivado pela imunidade, enquanto 42% pela alimentação.

Com relação aos consumidores de suplementos alimentares, 47% citaram o aumento da disposição como benefícios percebidos. 48% dos consumidores de suplementos alimentares, afirmam que aumentaram o consumo durante a quarentena. As vitaminas e os minerais foram os principais produtos incorporados à dieta. E 70% dos que passaram a consumir mais suplementos alimentares, declararam que vão continuar consumindo definitivamente os novos produtos.

Muitas vezes, a pessoa não tem um problema de saúde para ser medicada, porém, tem consciência de que a correria do dia a dia não a permite manter uma alimentação regular saudável e que, por isso, pode ter algum tipo de deficiência vitamínica. Assim, recorre à suplementação alimentar com reposição de vitaminas e minerais, por exemplo. Em outros casos, como insônia, pode-se investir em calmantes naturais à base de maracujá e camomila. Para pessoas que praticam atividades físicas, existem produtos que dão mais disposição e ajudam a manter uma boa rotina de treinos.

As opções são inúmeras, no caso das mulheres na fase da menopausa, tendo como exemplo, muitas vezes, a reposição hormonal não é recomendada devido a fatores de risco. Essas mulheres costumam utilizar suplementos naturais que diminuem os sintomas mais conhecidos, como as ondas de calor e a irritabilidade. Para os mais vaidosos, existem produtos à base de colágeno e biotina, que ajudam na elasticidade da pele e fortalecem cabelos e unhas.

O famoso Ômega 3, por exemplo, ajuda muito nas funções cerebrais e é utilizado principalmente por quem tem problemas de memória e concentração. O cálcio, que serve para fortalecer os ossos, é comumente usado por idosos, já que nessa fase da vida ocorrem muitos casos de osteoporose. Com tantos benefícios e pouquíssimas contraindicações, o consumo dessa linha de produtos disparou. Como afirmam os diretores da Bioflora franquias.

Quando notaram a alta nesse setor, imediatamente, começaram a investir ainda mais no mercado de franquias e não apenas na venda de produtos. Uma vez que, através das franquias, é possível alcançar um número muito mais elevado de clientes.

A Bioflora se adaptou às mudanças globais e, para acompanhar o ritmo cada vez mais moderno, vem focando no formato de franquia home based. Nele, o franqueado não precisa ter um ponto físico comercial, pode trabalhar em sua casa, controlando suas demandas, realizando prospecções e parcerias com academias, nutricionistas e lojas de suplementos, por exemplo. A venda é feita principalmente online, através de redes sociais e aplicativos de comunicação.

Segundo o portal G1, 60% dos jovens com até 30 anos desejam se tornar empreendedores, conquistar sua independência financeira e ter liberdade de horários, aumentando assim, a qualidade de vida. Por essa razão, as franquias têm sido uma ótima opção devido aos benefícios que elas possuem quando comparadas a opção de abrir um negócio “do zero”.

Quando um empreendedor começa um negócio próprio, geralmente, o investimento é maior, o retorno mais lento e o risco de falência, muito maior. Já com as franquias, ele inicia com uma marca que já está consolidada no mercado e conta com forte suporte, como consultoria especializada para auxiliar e tirar dúvidas, além de treinamentos com foco na venda de seus produtos, marketing personalizado, entre outras especificidades oferecidas por cada franqueadora. Além disso, a Bioflora trabalha com exclusividade territorial, ou seja, o franqueado que atua em certa região, só poderá realizar vendas para clientes dessa região especificamente, a fim de equilibrar as vendas entre todas as unidades franqueadas.

Como apresentado pelo Sebrae, as franquias possuem vantagens que transmitem mais segurança ao novo empreendedor, ainda com pouco conhecimento. As franquias vêm ganhando espaço e se tornando uma maneira de empreender arriscando menos.