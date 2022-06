Segurança em realizar revisões periódicas na concessionária

Proprietários de veículos que prezam em manter a segurança e a qualidade do seu carro não têm nenhuma dúvida sobre o local escolhido para levá-lo, ao se aproximar o momento da revisão periódica. Os benefícios que contemplam os serviços oferecidos na concessionária são inúmeros. A revisão tem um prazo que é estabelecido no manual do proprietário, dependendo da marca do automóvel, mas em geral, é necessário fazer essa manutenção quando o veículo atingir 10 mil quilômetros ou a cada seis meses, o que ocorrer primeiro.

Para manter o veículo seguro, com bom desempenho e valorizado, a manutenção preventiva é fundamental – fazendo os ajustes necessários e a troca de peças desgastadas ou com prazo de validade perto de vencer. A antecipação evita maiores danos ao carro e, principalmente, a possibilidade de acidentes.

O primeiro ponto a considerar é a manutenção da garantia do veículo, já que esse benefício tem relação com os serviços de revisão realizados em oficinas autorizadas pelas montadoras. A lista de vantagens em ir numa concessionária inclui a troca de peças por componentes originais, a certeza de poder contar com mecânicos especializados e treinados, conhecedores de cada item do modelo, e a valorização na hora da revenda, comprovada pela certificação que é carimbada no manual do carro.

Não há como discordar do fato de que fazer a troca de peças pelas originais, da marca usada pela montadora, é um detalhe fundamental para aumentar a vida útil do automóvel, afinal, componentes falsificados ou já usados têm desempenho abaixo do esperado e comprometem o funcionamento do veículo durante o uso, como também a segurança do motorista e dos passageiros, principalmente quando se fala de direção e freios. Mais um ponto positivo, portanto, para os serviços oferecidos na concessionária.

A maioria das pessoas certamente não tem ideia da importância das especificidades e da qualidade das ferramentas e dos equipamentos utilizados nos reparos, mas esses itens fazem a diferença na hora do conserto de um veículo. Nas concessionárias sempre são utilizados componentes modernos e específicos para cada área do carro a ser consertada.

É preciso também levar em conta as novas tecnologias – que surgem com frequência no setor de automóveis. As concessionárias conseguem manter todo o seu quadro de pessoal atualizado, em dia com as inovações, por meio de cursos, reciclagens e treinamentos. Todo esse investimento no conhecimento dos profissionais garante um trabalho que acompanha a evolução do setor automotivo, possibilitando mais qualidade ao serviço realizado, seja mecânico ou elétrico.

Na concessionária, há ainda a certeza de que todos os serviços obrigatórios estipulados pela montadora são realizados, o que aumenta o grau de confiança do proprietário do carro ao entregar o seu veículo aos profissionais qualificados das concessionárias. O cuidado em manter todos os itens seguros e de qualidade reflete também na hora da venda do veículo, uma vez que muitos compradores optam em adquirir o que passou por uma autorizada na hora das revisões periódicas, fato que colabora com a valorização do automóvel.

Há muitos benefícios em realizar as revisões periódicas na oficina da concessionária, mesmo após o fim da garantia de fábrica do veículo – que é variável entre as montadoras e pode chegar a cinco anos.

