Seis principais fornecedores de equipamentos para bebidas artesanais se fundem em negócio de US$ 100 milhões para lançar o primeiro balcão exclusivo para todas as necessidades de bebidas artesanais

A Lotus Beverage Alliance, um conjunto de empresas experientes na fabricação de equipamentos para bebidas artesanais, anunciou hoje que foi lançada oficialmente como uma empresa. Seis dos principais fornecedores americanos de equipamentos para bebidas artesanais se fundiram em um negócio de US$ 100 milhões para criar a Lotus Beverage Alliance. Os recursos combinados da Lotus Beverage Alliance permitirão que os fabricantes de bebidas de todos os portes acessem a gama mais completa de produtos, abrangendo todas as etapas da produção de cervejas artesanais, vinhos, sidras, destilados, cafés fermentados frios, coquetéis prontos para beber, kombuchas, bebidas com infusão de CBD/THC e bebidas de saquê.

A seis empresas que se fundiram, Alpha Brewing Operations, GW Kent, Twin Monkeys, Stout Tanks and Kettles, Brewmation e Automated Extractions, são líderes na fabricação de equipamentos para bebidas artesanais e oferecem infraestrutura e tecnologia essenciais para diversificar o setor de bebidas artesanais. Cinco fundadores das seis empresas irão permanecer em cargos de liderança sênior na Lotus: Matt Rennerfeldt, John Watt, Kevin Weaver, Josh Van Riper e Randy Reichwage. John Ansbro, um veterano do setor com mais de 30 anos de experiência na fabricação de equipamentos, foi nomeado Diretor Executivo da Lotus. Ansbro ocupou funções executivas seniores na Alfa Laval, Johnson Controls e no GEA Group.

“A Lotus tem tudo que os criadores de bebidas artesanais precisam para produzir os incríveis produtos artesanais que amam, para pessoas que os amam”, disse John Ansbro, Diretor Executivo da Lotus Beverage Alliance. “A experiência comprovada de nossa equipe no setor inclui um amplo banco de especialistas que ajudam a otimizar a produção de bebidas artesanais para o deleite dos consumidores.”

A Lotus Beverage Alliance reúne estes principais fabricantes de equipamentos sob o mesmo teto para se tornar o único fornecedor de ponta a ponta dedicado a possibilitar a produção artesanal a fabricantes de bebidas, desde fornecedores de bebidas distribuídas nacionalmente até o entusiasta da produção artesanal do dia a dia. A Lotus Beverage Alliance produz mais de 1.500 produtos de primeira linha, incluindo equipamentos de produção de cervejarias prontos para uso, 304 fermentadores cônicos de aço inoxidável, caldeiras de fermentação, reservatórios IBC, tanques de capacidade múltipla, tonéis de mistura, tanques de metal brilhante, sistemas de enlatamento, sistemas de automação e controle, embalagens, processos térmicos e equipamentos de higienização, fornecimento de ingredientes crus, peças e muito mais.

Em outro setor pioneiro, a Lotus introduziu um programa próprio de financiamento que oferece aos clientes opções de financiamento acessíveis, ao remover barreiras de custo para startups e pequenos produtores de bebidas. As aprovações de crédito em geral levam menos de 24 horas para oferecer aos clientes a máxima flexibilidade.

“Que visão ousada reunir líderes tão respeitados de cada um de seus respectivos segmentos de canal de fornecedores de bebidas artesanais. O resultado desta fusão para fabricantes de bebidas artesanais certamente será um crescimento exponencial e uma inovação contínua de bebidas”, disse Banjo Bandolas, Diretor de Publicidade e Vendas da ProBrewer.com. “A Lotus parece ser pioneira ao criar um balcão exclusivo para cervejeiros artesanais e empresas que se movem a produtos ‘além da cerveja’. Estou na expectativa de ver aonde irá evoluir.”

Os fabricantes de bebidas que selecionam a Lotus Beverage Alliance como sua parceria confiável de equipamentos podem esperar:

Atendimento ao cliente responsivo e especializado

Uma cadeia de fornecimento completa para todas as necessidades de produção

Peças e equipamentos de produção prontos para envio

Equipamentos de alto desempenho com ciclos de vida estendidos

Integração perfeita de equipamentos com diversas marcas de terceiros

Oportunidades para reduzir custos operacionais e tempo de inatividade através da automação

Maior tempo de atividade e eficiência nos processos de produção

Suporte técnico e operacional após a compra

Programa próprio de financiamento de compra com aprovação usual em 24 horas

A Lotus Beverage Alliance oferece amplo suporte para startups e scaleups, incluindo:

Elaboração de cervejas e bebidas destiladas

Equipamentos e peças de envio rápido

Embalagens

Automação e controles

Processamento de extração

Suporteàprodução de bebidas

Após a fusão das seis empresas, a estrutura de propriedade da Lotus Beverage Alliance inclui os fundadores de todas as seis empresas. Além disto, a Lotus implementou um programa de propriedade dos funcionários, sem nenhum custo aos mesmos. A propriedade dos funcionários foi estendida a todos os funcionários em toda a organização. A pesquisa mostrou que os programas de propriedade dos funcionários de base ampla melhoram a retenção de funcionários, reduzem a disparidade de renda e resultam em margens mais altas, bem como melhor crescimento e eficiência operacional em vários aspectos de uma empresa. A Lotus cooperou com a Ownership Works (https://ownershipworks.org/) na criação deste programa de propriedade dos funcionários. A fusão da Lotus foi facilitada pela Ronin Equity Partners, uma empresa de investimentos com sede em Nova York e foco no crescimento a longo prazo. A Ronin também é investidora da Lotus.

A Lotus Beverage Alliance irá expor na Specialty Coffee Expo em Portland, Oregon, de 21 a 23 de abril, no estande nº 456; e na Craft Brewers Conference em Nashville, Tennessee, de 7 a 10 de maio de 2023, nos estandes nº 500 e nº 945.

Sobre a Lotus Beverage Alliance:

A Lotus Beverage Alliance é um conjunto de empresas experientes com vasto conhecimento e visão profissional no setor de bebidas artesanais. A organização foi formada para trazer entusiasmo e recursos às cervejarias artesanais, ao fornecer uma linha de produtos avançada e abrangente, orientação técnica experiente, disponibilidade imediata de equipamentos e peças, bem como uma excelente equipe de atendimento ao cliente. Para saber mais sobre a Lotus Beverage Alliance, acesse lotusbevalliance.com. Possibilidades de produção artesanal.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005265/pt/

Contato:

Para consultas de mídia, entre em contato com:



Mídia de cervejas artesanais:

Jesse P. Cutler, JP Cutler Media, 415.318.9663, [email protected]



Mídia de vinhos / destilados / bebidas especiais:

Michelle Barry, Chameleon Collective

603.809.2748

[email protected]

