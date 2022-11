Seminário ERA BIM reúne principais nomes da construção do Brasil e do mundo

De acordo com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a construção civil está no fim da fila na incorporação da inovação à sua capacidade produtiva. O estudo mostra que apesar de representar 8% do PIB a média do percentual de inovação da indústria nacional é de 35,7%, enquanto, no setor da construção civil, limita-se a 29,6%.

Esse cenário começou a mudar a partir de 2021 quando o país iniciou sua maior transformação digital, com a implementação gradual do BIM (Building Information Modeling)

O BIM é um conjunto de tecnologias que reúnem as informações de uma construção em todo o seu ciclo de vida, desde o planejamento até a construção e operação e, atualmente, quase 60% dos players do setor ainda estão iniciando a implementação do BIM no país, como mostrou a pesquisa da Sienge em setembro de 2022.

Para trazer todas as oportunidades dessa transformação digital do setor o Sinaenco (Sindicato Nacional Arquitetura e Engenharia) em conjunto com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, realizam do dia 30 de novembro ao dia 2 de dezembro, a 5ª edição do Seminário Internacional: A Era BIM.

Para Eduardo Sampaio Nardelli, coordenador do seminário, o BIM traz uma série de benefícios relacionados à eficiência de processo, eliminação de desperdício, redução de custos e melhor gestão de todo o ciclo de um empreendimento. Porém, sua adoção no Brasil por empresas e pelo poder público ainda passa por alguns entraves que precisam ser superados.

O evento contará com uma programação que abordará diversos temas, como a adoção do BIM no setor público, ESG e cases, capacitação e gestão em BIM. A transformação digital dará o tom do evento, com assuntos como 5G e Metaverso já aparecendo como grandes tendências e oportunidades para o futuro.

“O evento foi pensado de forma ampla e abrangente, pois sabemos que a transformação digital do setor depende de todos os seus atores: empresas e profissionais de vários segmentos, gestores públicos, além de estudantes e pesquisadores, que têm a importante missão de fomentar o BIM na base, na formação”, explica Nardelli. “Falamos aqui de presente e futuro, e tenho certeza de que o conteúdo riquíssimo deste seminário atenderá a todos os públicos e seus diferentes níveis de maturidade com relação ao BIM”, finaliza.

A agenda do 5° Seminário Internacional: a era BIM trará expoentes nacionais e internacionais relacionados ao BIM em sua programação, com tradução simultânea para as agendas em inglês. Alguns destaques serão David Barco Moreno, responsável por mais de 70 processos de implementação do BIM e uma das consultorias mais reconhecidas da Espanha, Mark Baldwin, autor do livro The BIM Manager, best-seller nº 1 na área de gerenciamento de construção, Patrick MacLeamy, CEO emérito da HOK (Maior empresa do mundo de AEC) e fundador da BuildingSmart Internacional, Fábio Duarte do MIT e Dion Moult, australiano criador do BlenderBIM, plataforma aberta de uso de ferramentas para a construção.

O evento ainda contará com a AEC Expo, a primeira feira de inovação na arquitetura e engenharia consultiva.

Detalhes do evento

Data: de 30/11 a 02/12

Local: Teatro Ruy Barbosa – Mackenzie

Rua Itambé, 135, Higienópolis

Mais informações: https://doity.com.br/5-seminario-internacional-a-era-bim