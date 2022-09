Seminário do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ocorrerá em 14 e 15 de setembro

Aécio Prado Dantas Júnior, Presidente do CFC Conselho Federal de Contabilidade) e Membro do Conselho Curador da FACPC (Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis), e Valdir Coscodai, Presidente do Conselho Curador da FACPC (Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis), realizarão palestras de abertura do Seminário Internacional CPC, que ocorrerá, nos dias 14 e 15 de setembro de 2022, das 08:20 às 12:40, em plataforma digital fechada.

Tadeu Cendón, Board Member do IASB (International Accounting Standards Board), ministrará palestra em 14 de setembro de 2022, das 09:00 às 10:20, no primeiro painel do XIX Seminário Internacional do CPC. Cendón discorrerá sobre “Combinações de Negócios; Covenants; Supplier Finance Arrangements e IFRS 9 – Classificação e Mensuração”. Rogério Mota, Coordenador de Relações Internacionais do CPC e Diretor Técnico do IBRACON (Instituto de Auditoria Independente do Brasil), será o moderador do primeiro painel.

Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), será o moderador do segundo painel do XIX Seminário Internacional do CPC, em 14 de setembro de 2022, das 10:40 às 12:10.

O segundo painel “Reflexões sobre a contabilização de Criptoativos” irá mostrar o que já existe sobre o tema no mundo, no que se deve pensar para avançar no Brasil sobre o assunto e eventuais providências que devem ser tomadas. O painel terá como palestrantes: Eduardo Flores, Membro do Advisory Council da IFRS (International Financial Reporting Standards) Foundation e Membro Convidado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) / CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), e José Luiz Ribeiro de Carvalho, Vice-Presidente da GLENIF/GLASS (Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera / Group of Latin American Accounting Standard Setters).

Alexsandro Broedel, Trustee da IFRS (International Financial Reporting Standards) Foundation, realizará palestra das 12:10 às 12:40 do dia 14 de setembro de 2022.

Haroldo Reginaldo Levy Neto, Coordenador Geral do XIX Seminário Internacional CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), fará o encerramento do primeiro dia do evento.

O objetivo do encontro é proporcionar uma visão prática do atual estágio de adoção das normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS – International Financial Reporting Standards) e dos relatórios de sustentabilidade (ISSB – International Sustainability Standards Board) no Brasil, das mudanças mais relevantes que estão em andamento ou por vir e seus possíveis reflexos.

O Seminário é uma realização das entidades-membro do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis): ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas); APIMEC BRASIL (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil); B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); CFC (Conselho Federal de Contabilidade); FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras); e IBRACON (Instituto de Auditoria Independente do Brasil).

A organização é da FACPC (Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis).

São coordenadores do XIX Seminário Internacional do Comitê de Pronunciamentos Contábeis: Edison Arisa, Eduardo Flores, Eliseu Martins, Guillermo Braunbeck, Haroldo R. Levy Neto, Nelson Carvalho e Verônica Souto Maior.

O XIX Seminário Internacional CPC conta com os seguintes patrocinadores Master: Ânima Educação; B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); Deloitte; Grant Thornton; KPMG; PwC; Simonaggio Certeza Técnica; SMS Brasil – Sênior: Cielo; EY; FBC (Fundação Brasileira de Contabilidade) – Pleno: BDO; CPQD; FEBRABAN; Luz Publicidade; MOORE; Parker Russell; ULTRA e Wulaia.

Entidades que apoiam o Evento: ABEL; ABRACICON; ABRACONEE; ABRAPP; AMEC; ANBIMA; ANCEP; ANCORD; ANEFAC; CORECON-SP; CRA-SP; CRC-CE; CRC-GO; CRC-MG; CRC-MT; CRC-PB; CRC-PR; CRC-RN; CRC-RS; CRC-SC; CRC-SP; FEA-RP/USP; FECONTESP; FGV – Instituto de Finanças; IBEF-SP; IBGC; IBRI; SESCON-SP; SINDCONT-SP; SINDICONT-Rio.

Para mais informações sobre a Programação dos dias 14 e 15 de setembro de 2022, basta acessar: http://www.eventos.facpc.org.br/home/XIXSeminarioCPC