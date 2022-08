Setor de Limpeza e Conservação cresce no franchising brasileiro

Dados sobre o franchising brasileiro relativos ao primeiro trimestre de 2022 apontam um aquecimento do setor de Limpeza e Conservação, em uma tendência de manutenção de alta para os próximos meses. De acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising), o segmento faturou R$ 380 milhões neste período inicial deste ano, em uma alta de 5,1% em relação à mesma época do ano anterior. Levando em consideração o período compreendido entre o segundo trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022, a quantia movimentada foi de R$ 1.529 bilhão (crescimento de 14,2%).

Analisando de forma mais específica o mercado de lavanderias no território paulista, também é possível observar um cenário de aquecimento. Segundo dados do Sindilav (Sindicato Intermunicipal de Lavanderias do Estado de São Paulo), o setor apresentou um crescimento de 25% nos últimos 8 anos, com um faturamento estimado em quase R$ 6 bilhões por ano.

Esta quantia, contudo, poderia ser ainda maior. De acordo com a Anel (Associação Nacional das Empresas de Lavanderia), atualmente apenas 3% da população utiliza os serviços de uma lavanderia, índice que indica que há grande potencial de crescimento do setor para os próximos anos – com efeito, a Anel projeta que cerca de 21 milhões de pessoas passem a usar este tipo de serviço até o ano de 2030.

Para Eduardo Rodrigues de Assis, fundador e CEO da Seld Lavanderia, empresa que atua no franchising com o modelo de lavanderia express, esta procura pelo serviço, que deve crescer paulatinamente nos próximos anos, já pode ser verificada nos dias atuais.

“Essa busca é motivada pelo novo perfil da população, em que homens e mulheres desempenham suas atividades de trabalho e têm uma preocupação muito maior em aproveitar o tempo livre para cuidar da saúde e do corpo, dando preferência às atividades físicas e aos momentos de lazer”, afirma. “Com isso, tem aumentado o número de pessoas em busca de alternativas mais práticas e econômicas para terceirizar pequenas tarefas domésticas, como lavar e passar as roupas, cozinhar, entre outras”, completa.

O empresário ressalta que o modelo de “self service”, com autoatendimento, oferecido pelas lavanderias express, é atrativo, justamente por estas características, para o franchising.

Para Assis, “a não necessidade de ter funcionários atuando no local e a fácil gestão da operação, possibilitando que o investidor possa ter outros investimentos em paralelo e até trabalhos formais” são elementos que pesam a favor deste modelo de lavanderia para aqueles que desejam abrir franquias neste mercado. “Neste formato, a loja ‘trabalha sozinha’, sendo possível faturar durante 24 horas por dia”, diz ele.

Além do aquecimento do franchising no setor de Limpeza e Conservação no âmbito da movimentação financeira no primeiro semestre de 2022, outros dados da ABF sobre o segmento indicam um cenário fértil. Neste período, houve um acréscimo de 8,1% no número de operações em relação ao igual período do ano anterior, mesmo índice referente à variação entre o espaço de tempo compreendido entre o segundo trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022 com os doze meses imediatamente anteriores.

