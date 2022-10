Setor de Logística cresceu 30% no Brasil em 2021

O setor logístico cresceu de forma substancial nos últimos dois anos, durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19, graças ao aumento das compras realizadas de forma on-line. O Brasil é o país da América Latina que registrou o maior aumento dessa modalidade, com 30%, de acordo com pesquisa da consultoria Kantar realizada em 21 países latinos em 2021.

Por definição, a logística é responsável por garantir que insumos e produtos estejam no lugar certo, quando necessário e pelo menor custo. Ou seja, é o processo de execução eficiente de transporte e armazenamento desde o ponto de origem até o ponto de consumo; e seu objetivo é atender aos requisitos do cliente de maneira oportuna e econômica.

“A logística no Brasil caracteriza-se como setor de extrema importância para o país e está sempre em constante ascensão”, declara Jonatan Gomes Costa, líder de logística na Ecolab Química, e referência no setor. O profissional pontua que, sem ela, a engrenagem produtiva emperra e “as consequências seriam desastrosas sob quaisquer aspectos”. É a logística, ademais, que possibilita que qualquer país aumente sua capacidade produtiva.

Além do armazenamento e distribuição de mercadorias e cargas, o setor de logística também envolve a questão da gestão de compras; a expedição e otimização de cargas; o planejamento de estoque; e o monitoramento dos custos de transportes. De acordo com Costa, os tipos de produtos e mercadorias que mais demandam o setor de logística são: modais rodoviário, marítimo, aeroviário, dutoviário, ferroviário, hidroviário; cargas sólidas; cargas frigoríficas; cargas a granel; cargas vivas; cargas indivisíveis e excepcionais de grande porte; cargas secas; e cargas perigosas.

Distribuição de renda e de diminuição da desigualdade

Jonatan Costa avalia que, com uma atuação eficiente no campo da logística, as atividades do comércio interno e externo podem contribuir para a melhoria dos processos de distribuição de renda e de diminuição da desigualdade. Ele explica que isso se dá devido ao fato de que serviços e produtos precisam chegar às populações mais carentes e aos lugares mais distantes e difíceis, necessitando, assim, de uma organização bem estruturada deste setor.

No cenário nacional, a logística “é um dos caminhos para se combater custos desnecessários e integrar todas as regiões e habitantes aos sistemas de produção e consumo estabelecidos”, aponta.

Quando se olha para o campo empresarial, prossegue ele, a logística viabiliza novos mercados, e diferencia produtos e empresas, além de integrar as atividades. Para citar um exemplo recente, nos últimos dois anos de pandemia de Covid-19, foi este setor o responsável direto pelo abastecimento em tempo recorde dos imunizantes contra o coronavírus Sars-Cov-2. Graças a ela, o Instituto Butantan, que conseguiu entregar 80 milhões de doses em três meses: fevereiro, março e abril de 2021.

Setor em crescimento

A crise sanitária que atingiu todo o planeta recentemente também fez com que aumentassem as compras realizadas de forma on-line, impactando ainda mais o setor de logística. A empresa estadunidense Amazon, que tem capilaridade em todo o planeta, por exemplo, registrou um crescimento de 1.100% dos centros de distribuição em território brasileiro, passando de uma para 12 unidades.

Os centros fazem parte do armazenamento de produtos e matéria-prima para que sejam distribuídos mais rapidamente. Eles são unidades em que ficam armazenadas as mercadorias que chegam das fábricas, para serem distribuídas nos pontos de venda.

Para Costa, “é impossível alcançar o crescimento e desenvolvimento econômico sem buscar, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da engrenagem logística”.

Para saber mais, basta acessar: https://www.linkedin.com/in/jonatan-costa-4a1b9a61/