Setor de Self Storage busca regulamentação no Brasil

Normatização, política de controle, apoio ao consumidor com equilíbrio de informações, estabilidade do segmento, ampliação de captação de investimento e desenvolvimento setorial são vantagens que só uma empresa com atividade regulamentada pode usufruir.

Desde 1996 o mercado de self storage, que tem como premissa a locação de espaços para guarda de pertences, vem crescendo cerca de 30% ao ano no Brasil (pesquisa Brain 4º trimestre 2021) e um dos grandes desafios até os dias de hoje é a regulamentação do setor.

No último dia 08 de junho, aconteceu na Câmara Municipal de Curitiba uma sessão plenária onde o vereador Zezinho Sabará (União) apresentou um projeto de lei (005.00021.2022) propondo a regulamentação do segmento. O evento contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Self Storage (Asbrass) e do vereador carioca Pedro Duarte (Novo).

Durante a explanação, foi colocada a importância do self storage nos novos modelos comerciais, principalmente no pós-pandemia. Falou-se também do zoneamento na implantação do self storage e a importância da localização ser nos grandes centros urbanos, não necessariamente nas áreas periféricas, por ser um modelo de negócio que utiliza veículos leves.

No Rio de Janeiro, Rodolfo Delgado, CEO da Guarde Perto Self Storage, considera o projeto de lei de extrema relevância. “Parabenizo a cidade de Curitiba e sua Câmara Municipal pela iniciativa da sessão plenária sobre a regulamentação do self storage, visto que abre portas não só para o Paraná, mas também para outros estados. Entendemos que a efetivação desta legislação é muito importante, pois traz mais segurança e benefícios ao setor”.