Setor de construção eleva projeção de crescimento para 2022

No primeiro semestre de 2022 o setor de construção cresceu 9,5%, enquanto o País cresceu 2,5%, se comparados ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com esses números positivos dos primeiros meses do ano, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) elevou de 2% para 3,5% a projeção de crescimento do setor.

Ainda de acordo com os números divulgados pelo IBGE, no acumulado dos últimos quatro trimestres, em relação aos quatro trimestres anteriores, a economia nacional registrou um crescimento de 2,6%, enquanto a expansão do setor de construção foi de 10,5%.

Segundo informativo da CBIC, os números registrados pelo setor de construção, até o momento, evidenciam um reflexo positivo de um cenário de atividades imobiliárias mais aquecidas e que, se caso a nova projeção se concretize, 2022 será o segundo ano consecutivo de crescimento do setor superior ao da economia nacional.

O aquecimento do mercado também tem se refletido nas previsões de crescimento de empresas do setor, como o Grupo Impper, que projeta para este ano um crescimento dos negócios entre 25% e 35%, em relação a 2021. “Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, onde é a nossa sede, tivemos um aumento muito grande de venda nos últimos dois anos e entendemos que ainda há mais espaço para mais crescimento, pois existe uma oferta limitada para a quantidade de demanda da região”, explica Bruno Malvezi, CEO do Grupo.

Com os bons resultados obtidos nos últimos meses a expectativa é que o crescimento continue em 2023. “O ano que vem também promete bastante ajuste de demanda, com aumento de lançamentos e aumento de vendas”, conclui o executivo.