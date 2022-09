Setor de hotelaria e turismo de Foz do Iguaçu recebe prêmios

Levantamentos recentes realizados pelas plataformas de hospedagem Booking.com e TripAdvisor mostraram que, nesta retomada do turismo após o período mais crítico da pandemia de Covid-19, a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, tem atraído muitos visitantes não só do Brasil, mas do exterior.

Segundo o Booking.com, a cidade paranaense foi, ao lado de São Paulo e Rio de Janeiro, o destino mais procurado por turistas estrangeiros no mês de julho. Com efeito, o reconhecimento de Foz do Iguaçu como um dos pontos turísticos mais procurados e valorizados por turistas estrangeiros só foi possível graças à boa estrutura hoteleira na cidade, que, somada aos pontos turísticos de grande demanda, como as Cataratas do Iguaçu, tem levado a cidade paranaense a faturar diversos prêmios.

O Complexo Turístico Itaipu (CTI), onde está localizada a Itaipu Binacional, maior usina hidrelétrica do mundo, por exemplo, recebeu, recentemente, pela terceira vez consecutiva, o selo Travellers’ Choice 2022, prêmio concedido pelo site de viagens TripAdvisor, que avalia hotéis, pousadas, acomodações, destinos, atrações, marcas, produtos e restaurantes. A mesma premiação ainda indicou as Cataratas do Iguaçu, grande atração turística da cidade, como o melhor destino da América Latina e o sétimo no mundo.

No CTI, o mês de julho foi o mais movimentado de 2022: o número de visitantes foi de 57.561 turistas, um aumento de 93%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Tal aquecimento do setor de turismo e hotelaria, registrado desde o ano passado, levou a cidade a receber, em maio, o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, na categoria “Cidade Empreendedora”, pela iniciativa Foz Desenvolve, que abrange vários projetos voltados ao desenvolvimento de negócios na cidade.

Setor de hotelaria cada vez mais aquecido – e premiado

Em uma análise sobre a hotelaria iguaçuense, a TripAdvisor também destacou diversos hotéis da cidade, oferecendo certificados para estabelecimentos como o Bella Italia, Vivaz Cataratas, Recanto Cataratas, Viale, entre outros. Além disso, há a presença de um hotel da cidade em dois importantes rankings que avaliam os melhores estabelecimentos hoteleiros da América Latina.

Para a edição de 2022 do Forbes Travel Guide, tradicional guia que já está em sua 63ª edição, o Belmond Hotel das Cataratas, único hotel situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, é o melhor empreendimento hoteleiro da América do Sul. O estabelecimento foi classificado, pelo quinto ano consecutivo, com cinco estrelas, cotação máxima dada aos hotéis, restaurantes e spas analisados pela publicação.

Já a revista de viagem estadunidense Travel + Leisure, que avalia anualmente as principais ilhas, cidades, hotéis, linhas de cruzeiro e aeroportos do mundo a partir dos votos dos leitores, também colocou o hotel iguaçuense entre os melhores estabelecimentos de hospedagem da América do Sul – neste ranking, o Belmond Hotel das Cataratas ocupa o terceiro posto no recorte regional sul-americano.

Para Jaime Mendes, sócio proprietário do Del Rey Quality Hotel, vice-presidente do Visit Iguassu e diretor financeiro da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, a presença do hotel iguaçuense nas prestigiadas publicações pode trazer ainda mais visibilidade para a cidade, dinamizando o turismo e a rede hoteleira como um todo na região.

“A presença do Hotel das Cataratas nestes guias reforça a marca de Foz do Iguaçu como um destino de qualidade para o setor de hotelaria e turismo da América do Sul”, afirma.

O empresário afirma que este “fortalecimento da marca Foz do Iguaçu” se dá em um contexto de recuperação do turismo na cidade após o período mais crítico da pandemia de Covid-19. De acordo com dados do Sindhotéis (Sindicato de Hotéis) de Foz do Iguaçu, a temporada de férias de julho encerrou-se com ocupação de hotéis acima de 80%. “Estamos em um momento crescente no número de turistas e a tendência é só melhorar daqui pra frente”, diz o vice-presidente do Visit Iguassu.

