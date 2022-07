Setor de serviços tem beneficiado a recuperação econômica e o avanço industrial

Depois de passar por diversas retrações desde 2020 devido à pandemia, o setor de serviços está retomando sua força e desponta como um dos principais pilares da economia nacional. Com isso, a área denominada field services (serviços de campo) tem ganhado mais relevância nos últimos dois anos, sendo essencial para a retomada dos negócios.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o setor de serviços cresceu 10,9% em 2021 no País. Essa é a maior taxa para um acumulado de janeiro a dezembro desde o início da série histórica, em 2012. A indústria tem um papel fundamental nesse crescimento. Já o Purchasing Managers Index (PMI) Composto do Brasil – que informa sobre as condições de negócios atuais para a tomada de decisão das empresas na manufatura – no mês de março chegou ao nível mais elevado desde janeiro de 2010.

“É por isso que os serviços se tornaram o centro dos negócios em boa parte das empresas. Com as pessoas cada vez mais conectadas, a digitalização se expandindo e novas demandas surgindo – como a velocidade do processamento de informações e a eficiência nos segmentos produtivos –, o segmento se tornou crucial para ganho de escala e competitividade”, afirma Claudia Guimarães, diretora de Field Services da Schneider Electric Brasil.

Segundo a executiva, no cenário atual, a inteligência e conectividade das soluções permitem que as prestadoras de serviço entreguem aos clientes uma experiência maior do que somente vender um produto. Ela explica que, antes, as companhias vendiam soluções e os serviços eram oferecidos como complemento, o que não cabe mais em um cenário tão competitivo.

“Nesse sentido, destacam-se as soluções que oferecem a execução de serviços remotos, obtenção de dados em tempo real e o ganho sustentável. Essas tecnologias trazem mais segurança — tanto física (menor exposição à riscos pelos operadores) quanto cibernética —, maior assertividade no processamento de dados e maior competitividade em um mercado que exige cada vez mais ações sustentáveis”, diz Claudia.

Na visão da especialista, o ganho tecnológico trouxe grandes aprendizados para o setor e novas necessidades que devem ditar o que vem pela frente. Além disso, tem impulsionado a indústria e, consequentemente, a economia nacional como um todo. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, por exemplo, deve crescer 1,1% em 2022, segundo projeção feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A instituição aponta, ainda, que essa alta deve ser puxada principalmente pelo setor de serviços, com um aumento previsto de 1,8% neste ano.

“Acredito que, com planejamento e com um olhar cada vez mais estratégico para a transformação digital, os serviços remotos e as soluções para executar os diferentes tipos de intervenções podem ganhar espaço ainda maior nas companhias e entregar mais resultados”, complementa a diretora de Field Services da Schneider Electric.