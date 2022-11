Setor do transporte adota tecnologia para otimizar gestão de frotas

Segundo dados do IBGE, o Brasil conta com mais de 111 milhões de veículos. Desses, mais de 59 milhões são automóveis e cerca de 3 milhões são caminhões. O número de caminhonetes ultrapassa 8 milhões e novecentos mil.

Nesse cenário estão incluídos milhões de veículos que são utilizados comercialmente, seja por frotas ou empresas particulares. O extenso número de viagens realizadas diariamente por todo o território nacional, demanda o uso de tecnologias embarcadas que minimizem o desperdício de combustível, evitem os atrasos e reduzam a possibilidade de acidentes.

Jeferson Konig, CEO da Sagi Solutions, acredita que a otimização do tempo seja a maior questão quando se refere a transportes. “Felizmente hoje temos um cenário tecnológico muito abrangente e amplo, que pode ser um importante aliado das empresas do setor. As novas tecnologias podem auxiliar para minimizar o tempo de transporte e outros atrasos que podem ocorrer durante uma viagem”.

Os acidentes também são uma questão constante para o setor de transporte de carga. Segundo dados levantados pela Associação Brasileira de Transporte e Logística (ABTLP), no ano de 2021 foram registradas 1.095 ocorrências (acidentes e incidentes), um aumento significativo comparado a 2020. Na análise de Jeferson Konig, esses dados demonstram como a tecnologia pode ser importante para combater esses índices.