Shopping Prado Boulevard fecha parceria com o Boticário em ação de Dia das Mães

A segunda data mais importante para o varejo em volume de vendas e faturamento, ficando atrás apenas do Natal, será comemorada no próximo domingo (8) e com o objetivo de contribuir com o orçamento doméstico dos clientes e também na movimentação e geração de vendas para os lojistas, o Shopping Prado Boulevard e o Boticário lançaram a campanha “Dia das Mães no Prado”, que contemplará 580 clientes que juntarem R$ 200,00 em compras nas lojas participantes, com exceção das compras realizadas no Supermercado Pão de Açúcar e Lotérica, situados no interior do Shopping Prado.

De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em parceria com a Offerwise aponta que roupas, calçados e acessórios devem ser os campeões de venda este ano. Sites e Shoppings serão os principais locais de compra com previsão de movimentar 28 bilhões de reais no varejo e o levantamento também aponta que 79% dos consumidores pretendem recorrer ao varejo nessa data.

Para Murilo Pereira, com a diminuição de casos de COVID-19 e com o retorno dos consumidores às compras presenciais, a expectativa é que as vendas tenham um aumento em comparação ao ano anterior. “A ideia da parceria com a Boticário é incentivar a geração de negócios para os lojistas que passaram por dois anos de sufoco econômico, além de entregar para nossos clientes, um agrado que pode se tornar um presente a mais para as mães”, completa.

Para participar da campanha “Dia das Mães no Prado” o consumidor precisará realizar compras nas lojas participantes localizadas no Shopping Prado Boulevard, que totalizem R$ 200,00, baixar o aplicativo do Prado, fazer a leitura de suas notas fiscais via QR Code, salvar o cupom e se dirigir ao balcão de trocas, localizados no hall dos elevadores, portando os comprovantes fiscais. As compras realizadas no Supermercado Pão de Açúcar e Lotérica situados no interior do shopping não serão válidas. A promoção terá validade até às 22h do dia 08 de maio ou enquanto durar o estoque dos brindes, que estão limitados a um item promocional por CFP cadastrado.

Serviço

Shopping Prado Boulevard

Campanha: “Dia das Mães é no Prado”

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Quando: até 8 de Maio, às 22h.

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingo das 14h às 22h