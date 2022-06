Show “Viola Encanto de Mulher” acontece neste sábado

Com objetivo de dar voz ao gênero feminino na música e viola caipira, acontece no próximo dia 4 de junho, às 14h, o projeto Leyde e Laura – Viola Encanto de mulher. O espetáculo traz grandes nomes do gênero na atualidade como as irmãs Leyde & Laura, com mais de 30 anos de carreira; Carol Viola & Duda Cintra, umas das grandes revelações da música de raiz; Lizandra & Victória, as meninas violeiras da cidade de Nova Odessa (SP); Jéssica & Juliana que participaram do programa Esquenta (Rede Globo) e foram finalistas do “concurso Esquentanejo”, que revelou novos talentos da música sertaneja e Mel Moraes, selecionada no Festival Viola da Terra, com sua composição instrumental “Primavera dos Pássaros”. O espetáculo gratuito acontece na Praça do Rosário, no bairro da Penha, reconhecido ponto turístico de São Paulo, onde se encontra a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, construído no século 19, patrimônio histórico tombado.

Com 18 álbuns gravados, as irmãs mato-grossenses radicadas na capital paulista Leyde & Laura vão conduzir o espetáculo de cerca de três horas. No repertório da dupla músicas como: Milagre no Caixa 7 (Deluccas e Lucian); Cutuca Peão (Jesus Belmiro, Paraíso); Semente do Amor (Ronaldo Adriano, Luiz de Castro, Muniz Teixeira); O Amor do Sol e a Lua (Laura Rocha e Luiz Fernando); Não tenho Mágoa (Tião Procópio, Leyde Rocha), Ainda Amo (Diego Dias); Filhas de Mato Grosso (Divisor, Osvaldo Galhardi); Outra Vez (Weltom Martins); A Força do Amor (Jesus Belmiro, Paraíso); Passarinho Verde (Paraíso), além de releituras de grandes clássicos.

“O projeto Leyde & Laura Viola Encanto de mulher propõe dar voz ao gênero feminino na música caipira homenageando as grandes cantoras que desbravaram esse gênero em um universo tipicamente masculino e queremos mostrar o talento da nova geração que continua demarcando esse espaço”, explica a cantora Laura, da dupla mato-grossense. Carol Viola & Duda Cintra, Lizandra e Victória, Jéssica & Juliana e Mel Moraes dividirão o palco com Leyde & Laura, apresentando canções autorais e a força e o talento da nova geração.

Homenagem

Durante todo o show haverá homenagens às grandes mulheres pioneiras na Canção Caipira. Entre elas Inezita Barroso, madrinha dos violeiros; as irmãs Galvão que cantaram juntas por quase 75 anos; Helena Meirelles, que iniciou suas apresentações aos 65 anos e aos 69 anos entrou no Hall das 100 melhores guitarristas da revista norte-americana Guitar Player, entre outras.

Obras que fizeram sucesso na década de 50 na voz de Inezita Barroso como “Marvada Pinga” e “Lampião de gás” serão relembradas. Assim como músicas como Beijinho doce (Nhô Pai, 1945), clássico sertanejo lançado pelas Irmãs Castro, mas que ganharam o público nas vozes das Irmãs Galvão. No telão o público poderá conferir fotos de cantoras e duplas que demarcaram e desbravaram a música caipira.

Pocket shows

Haverá, ainda, pocket shows que antecedem o show principal. No dia 2 de junho, às 18h30, a dupla Lizandra e Victória no Teatro Flávio Império. E no dia 3 de junho, às 17h, Jéssica e Juliana, no Teatro da Subprefeitura da Penha. Todos os shows têm entrada franca.

Projeto Viola Encanto de mulher:

Pioneiro no Estado de São Paulo no incentivo ao protagonismo da mulher no cenário da música sertaneja de raiz, o projeto Leyde e Laura – Viola Encanto de Mulher propõe um diálogo entre o novo e o consagrado no cenário sertanejo feminino. Em sua primeira edição, o projeto foi idealizado por Vomi Batista e realizado pelo Clube dos Violeiros Caipira. A ideia é destacar violeiras de várias gerações, e de todo o Brasil, falando das suas lutas, cantando e tocando viola, mostrando a beleza, a diversidade e pluralidade das duplas caipiras. O projeto Leyde e Laura – Viola Encanto de Mulher foi contemplado no Edital de Apoio a Projetos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens – Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço:

Projeto Leyde & Laura – Viola Encanto de Mulher

Show:

04/06 – sábado às 14h, Leyde & Laura – Viola Encanto de Mulher

Local: Praça do Rosário – Penha, São Paulo – SP

Atrações: Mel Moraes, Lizandra & Victória, Jéssica & Juliana, Carol Viola & Duda Cintra e Leyde & Laura

Pocket shows:

02/06 – quinta-feira, às 18:30, Lizandra e Victória no Teatro Flávio Império

Local : R. Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaíba, São Paulo – SP,

03/06 – sexta-feira às 17h, Jéssica e Juliana no Teatro Subprefeitura Da Penha

Local : Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta, São Paulo – SP.

Gratuito

Livre

Acessibilidade: Intérprete de Libras

Transmissão ao vivo pelo Canal do YouTube: https://www.youtube.com/c/LeydeeLauraa

Acompanhe as Redes Sociais:

Facebook:

https://www.facebook.com/leydeelauraviolaencantodemulher/?ref=pages_

you_manage

Instagram:

https://www.instagram.com/leydeelauraoficial/?hl=pt-br