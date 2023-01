Site cria campanha de matrículas devido à demanda reprimida no setor educacional

Devido à demanda reprimida do mercado educacional, especialistas desse segmento estimam que 2/3 da captação anual de alunos acontecerá entre janeiro e fevereiro de 2023. Foi pensando nisso que o Melhor Escola, um marketplace de Educação Básica que oferece bolsas de estudo, está ajudando essas escolas atrasadas na captação.

Mesmo com o fim do isolamento social e a redução dos casos de Covid-19, 2022 ainda foi um ano atípico para o mercado educacional, marcados por eventos que postergaram o processo de escolha de escolas em milhares de famílias brasileiras.

Especialistas do mercado educacional atribuem esse adiamento a 3 acontecimentos de 2022: a variante Ômicron no início do ano, as eleições presidenciais e a Copa do Mundo. Assim, acredita-se que esses eventos fizeram com que os responsáveis adiassem a busca por escolas para os filhos, atrasando a matrícula e afetando o fluxo de caixa de milhares de instituições de ensino.

Dessa forma, o Melhor Escola está em Operação Volta às Aulas para auxiliar as escolas que estão atrasadas na captação de alunos e ajudar essas famílias que não conseguiram matricular as crianças no final do ano.