Solução permite visualizar etapas da entrega com detalhamento completo

A UX Solutions, vertical de tecnologia da UX Group (especializada em logística e transportes inteligentes), apresenta ao mercado seu aplicativo Ondetah, solução que conecta todos os pontos da logística e permite aos consumidores finais visualizar as etapas da entrega com alto nível de detalhamento.

O app possibilita o rastreio do pedido ao longo de todo percurso até a casa do cliente – desde a etapa da compra, preparação, transporte e até a esperada entrega, funcionando de forma integrada com diversas lojas online e marketplaces. “Este é um projeto que busca atender necessidades diversas de todos os lados: consumidores, sellers, shoppings virtuais e transportadoras”, afirma Diego Lubini, CTO da UX Group.

Segundo o executivo, do lado do cliente, o Ondetah consegue deixá-lo mais próximo da loja por representar mais um canal de monitoramento de compras, possibilitando uma comunicação mais efetiva. Para o seller, o app facilita o acompanhamento de toda a evolução do seu pedido, além de propiciar a interação total com o marketplace e com a transportadora.

Da parte desta última, o Ondetah traduz todas as movimentações do pedido, facilitando a comunicação entre todos os agentes envolvidos no fluxo do pedido. E para os marketplaces, que reúnem vários vendedores, a solução traz a informação do ciclo do pedido das diferentes partes da cadeia, em um único canal otimizando a informação.

Conforme Lubini revela, a ferramenta está em utilização piloto na Estrela10, loja virtual de departamentos presente em 15 marketplaces atualmente: B2W (Americanas.com, Shoptime e Submarino), Mercado Livre, Magalu, Amazon, Via Varejo (Ponto Frio, Casas Bahia e Extra), Leroy Merlin, Mobly, Kabum, Shopee, Marabrás e MadeiraMadeira. Segundo ele, 60% de todos os contatos realizados com o SAC da loja são solicitações de informações sobre a localização de pedidos. “O Ondetah foi pensado para solucionar este tipo de demanda, deixando o SAC livre para atender situações mais específicas e solucionar problemas reais dos consumidores”, destaca o CTO.

Ele informa ainda que os clientes clicam, em média, quatro vezes no aplicativo para descobrir o paradeiro de suas compras. Mas já houve registro de pessoas que chegam a clicar 35 vezes. “O consumidor está cada vez mais ansioso e exigente. Daí a importância de contar com soluções que tornem o processo de compra cada vez mais transparente, ao mesmo tempo que oferecem às empresas de e-commerce fluxos inteligentes”, conclui Lubini.