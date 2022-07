Soluções tecnológicas definem o futuro dos postos de combustíveis

Para ajudar proprietários de postos nesta transição são necessárias soluções inovadoras que contemplem todas as áreas do negócio, adequando e preparando os estabelecimentos para as exigências atuais e futuras.

Postos de combustíveis, sejam de revenda ou de abastecimento próprio, já contam com recursos de automação capazes de monitorar, praticamente, todos os processos da operação, permitindo a gestão remota, com a oferta de dados precisos, em tempo real e rentabilidade, na medida em que evitam erros operacionais. Isto significa mais tempo para os gestores se dedicarem à inteligência do negócio, criando estratégias diversas que agreguem valor, resultando em crescimento.

Para o cliente, a agilidade no atendimento, facilidade de meios de pagamentos e, sobretudo, a segurança da qualidade e volume do combustível adquirido são fundamentais para sua fidelização.

As soluções de abastecimento Gilbarco Veeder-Root estarão na ExpoPostos 2022, no estande 1120, no São Paulo Expo, em São Paulo, de 26 a 28 de julho, https://bit.ly/3nZ380s