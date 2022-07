Soprano anuncia novo posicionamento de marca ao mercado

A Soprano, empresa multi negócios com mais de 65 anos de história, apresenta um novo portfólio de produtos de forma unificada. A campanha de reposicionamento é assinada pela agência Batuca e foi lançada em um evento presencial que reuniu colaboradores no dia 6 de junho em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e no dia 14 de junho em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Também foi realizada uma Convenção on-line para os representantes comerciais de todo o Brasil.

Em 2022, foi reconhecida como uma das 50 empresas mais inovadoras da região sul do Brasil, classificada entre as Campeãs de Inovação do Innovation Management Index, metodologia do Gimi (Global Innovation Management Institute), pelo Grupo Amanhã. Com um portfólio de mais de 4 mil itens produzidos pela marca, tanto para o mercado nacional quanto para alguns países da América Latina, a Soprano agora adquire a estratégia “Soluções para casa e construção” diferenciada por três segmentos: Acesso e Segurança, Energia e Bem-Estar.

A classificação dos produtos foi feita para denominar como “Acesso e Segurança” os itens que facilitam a transição entre ambientes e que geram proteção, como soluções para abertura e fechamento, emergência, acessórios para móveis e sistemas automáticos. Os produtos de “Energia” se referem a soluções elétricas e de iluminação, como, por exemplo, proteção, instalação, iluminação, automação e geração de energia. A categoria de “Bem-Estar” inclui os produtos que fazem parte do dia a dia, como os térmicos e utilidades domésticas.

A gerente de marketing da Soprano, Juliana Modelski, afirma que com o reposicionamento, a empresa reforça sua atuação no mercado. “Nosso portfólio foi agrupado pensando nos clientes e consumidores como centro de tudo. A campanha tem abrangência nacional e está presente em canais de comunicação como rádio, mídia externa e anúncios em revistas especializadas, além da presença no digital. Com esse plano estratégico consolidado e corroborado pelo novo momento, projetamos um incremento no faturamento de 55% até 2024”, comenta Juliana.

Para saber mais, basta acessar: https://www.soprano.com.br/