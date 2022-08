Spas oferecem serviços terapêuticos para empresas e seus colaboradores

LER significa “Lesão por Esforços Repetitivos” e DORT, “Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho”. As duas condições podem atingir a musculatura, nervos, tendões e articulações e são causadas ou agravadas por fatores da rotina de trabalho.

Durante a pandemia, a situação se agravou. Isso porque muitos funcionários passaram a cumprir mais de uma função dentro da empresa, seja por uma consequência da demissão de vários profissionais, seja pelo aumento da carga de trabalho e flexibilidade de horário. Diante dessa situação, os colaboradores que se mantiveram ativos nas empresas passaram a trabalhar muito mais.

Além das dores físicas e musculares, durante e após a pandemia, os casos de colaboradores com depressão, estresse excessivo e crises de ansiedade tornaram-se mais frequentes e se tornaram um ponto de atenção para as empresas.

Sem pausas corretas, sem correção da postura, com acúmulo de tensões e estresse e possíveis transtornos mentais advindos da jornada de trabalho, vários colaboradores estão sendo afastados por questões de saúde causadas pelo próprio ambiente profissional. Mas, os spas de São Paulo popularizaram uma solução para esse contexto: os serviços terapêuticos dentro das empresas.

Serviços terapêuticos dentro das empresas melhoram a saúde dos colaboradores

De acordo com especialistas, cerca de 15 minutos são suficientes para minimizar impactos negativos que a rotina de trabalho pode acarretar à saúde. Buscando melhorar a qualidade de vida e evitar as temidas lesões, os spas passaram a oferecer serviços terapêuticos de rápida execução dentro das empresas e esperam diminuir o índice de afastamento por lesões.

Ginástica laboral, Quick Massage, Shiatsu, entre outras terapias podem ser aplicados para diminuir a fadiga, prevenir doenças físicas e/ou mentais e aumentar a produtividade de cada colaborador. Os serviços podem ser executados dentro de empresas, ou seja, os colaboradores podem usar seus intervalos no trabalho para usufruírem de uma massagem rápida, porém muito eficiente, que pode prevenir doenças, diminuir o estresse da rotina e fazer com que eles voltem para suas funções com mais energia e disposição.

Os colaboradores poderão perceber, também, uma mudança na qualidade de vida e a empresa contratante percebe a melhora na produtividade e na satisfação de seus profissionais.

Spas que realizam serviços corporativos oferecem benefícios para empresas e funcionários

De acordo com empresas que oferecem esse tipo de serviço em São Paulo, os benefícios para a corporação envolvem melhora no clima organizacional, diminuição dos gastos da empresa com assistências médicas, aumento da produtividade dos colaboradores, melhora na motivação dos funcionários e fortalecimento da imagem da empresa.

Enquanto isso, a promessa é que os funcionários usufruam de outros benefícios, que envolvem resistência ao estresse, melhora na resistência física e orgânica, prevenção de doenças relacionadas ao excesso de trabalho, melhora na disposição na vida pessoal e profissional e percepção de reconhecimento pela empresa.

Depoimento de empresário que implementou os serviços de spa na rotina dos colaboradores

Um grande empresário de São Paulo conta que seus colaboradores trabalham por muito tempo sentados pelo fato de a empresa atuar no setor financeiro, que exige muitas horas em frente ao computador e em contato com clientes.

A empresa passou a ter uma grande demanda de funcionários com atestados por dores musculares, estresse e até o começo de lesões por esforço repetitivo. Diante da situação, ele resolveu apostar nos serviços terapêuticos que os spas proporcionam.

“Eu percebi, principalmente durante a pandemia, que meus colaboradores estavam mais tensos e que o trabalho já não rendia tão bem como rendia antes. Além disso, as horas trabalhadas em frente ao computador, com má postura, estavam acarretando vários problemas. Até que entrei em contato com um spa que possui várias unidades em São Paulo e eles montaram um local fixo de atendimento na empresa. Sempre que algum funcionário se sente muito cansado, com dores ou estressado, tem a liberdade de usufruir das massagens rápidas mediante agendamento. São cerca de 15 minutos que causam uma grande transformação no dia do colaborador e, consequentemente, no clima da empresa como um todo”.

O que é preciso avaliar na hora de contratar serviços terapêuticos para o ambiente corporativo

Na hora de buscar uma empresa para serviços terapêuticos corporativos, seja para um evento ou de forma fixa na empresa, é preciso se preocupar com a reputação do spa, a qualificação dos profissionais e a estrutura necessária para que as massagens sejam realizadas.

“É importante escolher uma empresa que tenha variedade de serviços corporativos e personalizados, que variam de acordo com a necessidade da corporação. Além disso, se a empresa decora o local em que o serviço será realizado, traz uma outra experiência para o colaborador. Realmente faz diferença”, relata Márcio Aono, coordenador técnico do Espaço Prana, rede de spa urbano.

Os spas também oferecem, geralmente, pacotes de premiações e vale-presentes para funcionários, o que tem sido uma grande tendência de muitas empresas que não podem ter um local fixo para as massagens rápidas.

“Nesta modalidade, onde há um presente físico para o colaborador usufruir um momento de relaxamento fora da empresa e quando puder, percebe-se uma melhora na satisfação, na produtividade e, claro, na saúde dos funcionários. Todos saem ganhando, tanto os profissionais como a própria empresa”, diz Márcio Aono, coordenador técnico do Espaço Prana.

A preocupação das empresas com a saúde e satisfação de seus funcionários está se tornando uma tendência cada vez maior, fazendo com que os serviços terapêuticos de spas dentro do ambiente corporativo sejam requisitados, principalmente quando a empresa encontra-se no modelo híbrido ou 100% presencial.

O Espaço Prana Spa está há mais de 16 anos no mercado e possui 5 unidades em São Paulo, onde realiza mais de 30 terapias além dos serviços corporativos para empresas e eventos.

