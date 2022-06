Startup de recrutamento digital promove diversidade e inclusão em todo o país

Atualmente, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos cerca de 372 mil profissionais com deficiência estão empregados na Administração Pública, em empresas públicas e sociedades de economia mista e nas empresas privadas, o que representa uma ocupação de apenas 53% das vagas reservadas. Independentemente do porte da empresa, a diversidade corporativa representa a responsabilidade social em criar um ambiente de trabalho mais plural e inclusivo.

PcD significa Pessoa com Deficiência. É uma sigla utilizada para se referir às pessoas que possuem limitações permanentes (pessoas com deficiência visual, auditiva, física ou intelectual). A nomenclatura PcD foi adotada a partir da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, em 2006, desde então, convencionou-se que, ao se referir a estas pessoas, deve-se utilizar este termo.

Dar abertura para a diversidade corporativa pode atrair atenção de talentos, assim como, pode agrega valor à marca e incentivar os colaboradores a serem mais criativos. A PcD em Foco é uma plataforma de recrutamento digital, que nasceu há 5 anos e agora está passando pelo processo de incubação do INAITEC (Parque Tecnológico Pedra Branca e Incubadora de Empresas).

Com um modelo de serviço que utiliza a tecnologia na conexão entre profissionais com deficiência e empresas, a PcD busca auxiliar o processo seletivo e agregar valor para a inclusão. “Nosso equipe é formada por profissionais especializados em gestão de pessoas e entusiastas tecnológicos que acreditam na inclusão social e econômica das pessoas com deficiência através do mercado de trabalho”, explica Neandro, CEO da PcD em Foco. Além disso, a PcD em Foco oferece capacitações para as empresas, orientando em como receber esses colaboradores, respeitando as diferenças e fomentando a empatia, e assim, preparando todos os setores para a inclusão.

“São reflexões e construções que precisamos proporcionar aos contratantes para que a admissão das Pessoas com Deficiência vá além do cumprimento da legislação e passe a ser um exercício de cidadania e construção de maior valor para uma marca. Nós da PcD em Foco possuímos um programa de capacitação para preparar e fomentar a diversidade e a inclusão dentro de uma organização”, sinaliza Neandro sobre a importância dessa preparação para receber os profissionais.

A PcD em Foco possui abrangência nacional, além de ter um banco de talentos formado, a maior parte da captação de candidatos ocorre de forma online. Também realiza ações nas redes sociais, o que ajuda a engajar o público com as vagas abertas. “Nós do INAITEC, temos uma satisfação imensa por ter a oportunidade de incubar empresas que causam impacto na vida das pessoas”, festeja Diego Chierighini, diretor executivo do Inaitec.