Summit Capital Upgrade anuncia primeira edição em São Paulo

Pela primeira vez, a cidade de São Paulo será palco do Summit Capital Upgrade, encontros de empreendedorismo do Brasil. O evento acontece entre os dias 7 e 8 de outubro e é organizado pelo Grupo PWR e Lásaro do Carmo, especializado em gestão e desenvolvimento de empresas e também pela agência RUF Ideias, responsáveis em promover eventos corporativos. A expectativa é reunir cerca de 400 gestores e executivos na sala de convenções do hotel Blue Tree Morumbi.

O encontro, que já reuniu mais de 5.000 empresas brasileiras em oito edições realizadas em Brasília, Teresina e Fortaleza, será dividido em 12 módulos e painéis ao longo de dois dias intensos de programação e ferramentas de gestão.

O Summit Capital Upgrade é uma iniciativa do grupo empresarial que busca alcançar empreendedores, fundadores de empresas, empresários ou executivos de empresas de pequeno ou médio portes, gestores de empresas e profissionais liberais. O objetivo desses consultores e empresários é ensinar estratégias, conceitos e ferramentas para potencializar o resultado dos negócios de diversos segmentos.

Palestrantes como Caito Maia, fundador da Chilli Beans e Lásaro do Carmo Jr., sócio da Optimize Consulting e conselheiro de empresas e Holdings nacionais e internacionais, são presenças confirmadas no encontro. Carmo ocupou a vice-presidência do Grupo Silvio Santos e liderou a Jequiti. O evento ainda conta com a presença dos sócios da PWR Gestão – Paulo Vitor Porto, Wilson Sá e Raduán Melo – especialistas em consultoria de gestão empresarial do Brasil.

“São mais de 5.000 empreendedores impactados de 60 diferentes segmentos, com aprovação de 99% dos participantes. Nosso objetivo é transformar negócios em algo realmente rentável, otimizando o tempo, descentralizando as funções e aumentando o faturamento e o resultado da empresa. Não existe uma fórmula mágica para conquistarmos essas metas, com as estratégias e ferramentas certas é completamente possível alavancar um negócio, explica um dos sócios da PWR Gestão, Paulo Porto, responsável por consultorias, mentorias empresariais, conselhos de administração e projetos de M&A.

Porto explica que, além dos 12 módulos previstos na programação, o evento traz o Momento Power, no qual um dos participantes da plateia é convidado a expor uma demanda real e recebe mentoria de Lásaro do Carmo Jr., da PWR Gestão e dos empresários presentes no evento. “É uma oportunidade de aplicar as técnicas aprendidas ao longo do Summit e dialogar com profissionais que são referência em seus mercados de atuação”, explica o sócio da PWR Gestão.

Serviço

Evento: Summit Capital Upgrade

Data: 7 e 8 de outubro (sexta-feira e sábado)

Horário: das 9h às 19h

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1000 – Vila Gertrudes, São Paulo – SP

Link de inscrição: https://grupopwr.com/summit/