Supergasbras anuncia estudo para investimento de R$ 850 milhões na Coamo

A Supergasbras, empresa do Grupo SHV, líder mundial na distribuição de GLP, firmou acordo com a Coamo Agroindustrial Cooperativa, com sede em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná), e maior cooperativa agrícola da América Latina, para estudo de viabilidade para implantação de um terminal marítimo privado para armazenamento de produto no município de Itapoá, em Santa Catarina. Este é o segundo projeto anunciado pela companhia em 2022, que agora já chega a mais de R$ 1,6 bilhão de investimento para a construção de terminais para importação e movimentação de GLP – gás liquefeito de petróleo.

O empreendimento ficará no Porto da Coamo, e terá capacidade para 38 mil toneladas de GLP, com movimentação anual de 425 mil toneladas. A tancagem será utilizada para armazenagem de GLP nacional ou importado. O investimento está estimado em R$ 850 milhões, e, em sua fase de construção, deve gerar 800 empregos diretos e indiretos na região.

A iniciativa faz parte do plano estratégico da companhia para investimento em infraestrutura a fim de garantir o recebimento do GLP, seja importado ou mesmo de outros polos produtores no Brasil.

“É uma estocagem adicional muito significativa, que dá garantia de suprimento para a região e beneficia a população. Este novo acordo que estamos assinando com a Coamo segue em linha com o nosso objetivo de melhorar a infraestrutura primária para a distribuição de GLP de Norte a Sul do país. Em março, anunciamos o projeto no Pecém, no Ceará, e agora esta parceria com a Coamo, que beneficiará a região Sul do país”, ressalta Júlio Cardoso, presidente da Supergasbras.

A Coamo está conduzindo o estudo do terminal portuário privado em Itapoá, que prevê a movimentação de grãos, gás, líquidos e fertilizantes, e contará com parceiros para operação dos produtos que não fazem parte da produção da cooperativa e de seus mais de 30 mil associados, os quais são importantes para acelerar a viabilidade do empreendimento e, principalmente, melhorar a logística desses produtos para o Sul do Brasil. “Neste contexto, a Coamo tem como parceira a Supergasbras para operar gás GLP, por entender que a empresa possui todas as condições necessárias para o sucesso do projeto”, afirma o presidente Executivo da Coamo, Airton Galinari.

O Brasil é um grande mercado para o Grupo SHV, que tem mais de 125 anos de história e conta com um braço global de trading de produtos. “Hoje, o país importa cerca de 20% de todo o GLP consumido nacionalmente e, por isso, vimos a oportunidade de investir numa infraestrutura como está em Itapoá, visando contribuir para aumentar a autonomia no armazenamento do produto em solo nacional”, completa Júlio.