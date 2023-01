Suplementação: aumento no número de adeptos garante crescimento do mercado

Com a rotina acelerada e o desafio de conseguir conciliar alimentação, exercícios físicos e acompanhamento médico e nutricional, cresce a busca por produtos que ajudam a garantir um bom funcionamento do organismo, a exemplo dos suplementos alimentares. Eles possuem composições diferentes para atender todos os públicos e podem ser um caminho para aqueles que desejam cuidar melhor da saúde equilibrando o físico e o mental. E, para aqueles que investem nesse tipo de produto, a dica é escolher entre os que são reconhecidos pela qualidade que abrangem novas fórmulas, melhores nutrientes e combinações personalizadas para atender o interesse do consumidor.

De acordo com dados da Abiad (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres), entre 2015 e 2021, foi registrado um aumento de 10% no consumo de suplementos alimentares no Brasil e em 2021, 59% dos lares tinham ao menos uma pessoa utilizando esse tipo de produto.

Outro estudo, da Consumer Insights, da Kantar (2021), demonstra que a preocupação com uma alimentação mais saudável cresceu 15% entre os brasileiros em relação a 2020. É justamente para atender a esse mercado em expansão que as empresas de suplementação têm trabalhado para expandir o portfólio com o intuito de atender o máximo de pessoas, incluindo crianças, idosos e aqueles que possuem alguma restrição alimentar, como os veganos.

“A necessidade de uma alimentação mais nutritiva e funcional vem crescendo ao longo dos anos e, felizmente, para auxiliar as pessoas que buscam mais facilidade na rotina, os suplementos podem ser parceiros importantes na adoção de uma nova rotina”, afirma a nutricionista da Puravida, Alessandra Feltre.

Ainda de acordo com a nutricionista, para quem está pensando em mudar o estilo de vida e investir na longevidade através da boa nutrição, vale a pena buscar conhecimento ou ajuda de um especialista para fazer as melhores escolhas, já que bons hábitos podem, efetivamente, proteger as células e preservar sua eficiência por mais tempo, auxiliando todo o organismo, com reflexos positivos no sono regenerativo, prolongando a saúde do cérebro, coração e demais órgãos.

“Os ômegas, vitamina C e as proteínas são alguns exemplos de produtos que podem auxiliar na manutenção da saúde”, ressalta Feltre.

A nutricionista também comenta que são inúmeros os benefícios de consumir tais produtos na dosagem correta. “A suplementação alimentar ajuda na prevenção de doenças e melhora o desempenho físico e mental. Outra função é a potencialização, já que os produtos são capazes de potencializar os resultados obtidos por meio da medicação e tratamentos médicos, contribuindo para a estabilização da saúde e do organismo como um todo”, ressalta Alessandra.

