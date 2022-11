Sustentabilidade ambiental é tema de seminário promovido pela ABIMAQ

A CSMIA/ABIMAQ (Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) promove, no próximo dia 04 de novembro (sexta-feira), a 22ª edição do Seminário de Planejamento Estratégico Empresarial.

Realizado de maneira híbrida e aberto para associados e não associados da entidade, o evento, com a participação de renomados palestrantes, abordará o tema da sustentabilidade ambiental, que ajudará na ampliação do conhecimento e conceituação de temas pertinentes ao setor.

As boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) estão cada vez mais presentes na vida das empresas, com diretrizes e recomendações para concretizá-las nas organizações. As palestras feitas pelos profissionais ao longo do dia darão uma avaliação detalhada do mercado e de conceitos que nortearão o setor, favorecendo uma compreensão mais assertiva que permitirá um melhor planejamento estratégico de sua empresa para os próximos anos.

As perspectivas para o faturamento do setor de máquinas agrícolas em 2023 também serão debatidas no seminário.

Programação:

08h00 – Credenciamento/Welcome Coffee

08h30 – Cerimônia de abertura

Com as participações de Pedro Estevão Bastos, Presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas; e Gino Paulucci Junior, Presidente do Conselho de Administração da ABIMAQ

09h00 – Sustentabilidade ambiental: O que é e seus reflexos no agro

Participação de Paula Packer, Chefe Geral da Embrapa Meio Ambiente

10h00 – Debate com o plenário

10h20 – Sustentabilidade ambiental: Quais seus impactos na indústria

Com a participação de Paulo Miranda, CSO/CFO and Co-Founder DEEP ESG

11h20 – Debate com o plenário

11h40 – Efeitos de uma reforma comercial e tributária no setor de máquinas e equipamentos para o agronegócio

Com as participações de Gustavo Madi, Diretor da LCA Consultores e Débora Simões, Senior Managing Partner da Agroconsult

12h30 – Debate com o plenário

12h45 – Almoço

14h00 – Macroeconomia e seus efeitos no setor agropecuário brasileiro

Com a participação de Fernando Honorato, Economista-Chefe do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco e Vice-Presidente do comitê de macroeconomia da Anbima

14h40 – Debate com o plenário

15h00 – Cenários da agropecuária no Brasil e no mundo

Com a participação de Carlos Cogo, Sócio Diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio

16h00 – Debate com o plenário

16h30 – Encerramento

Palestrantes:

Paula Packer:

Representante da Embrapa em diferentes Grupos de Trabalho. Participou da construção do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (2020-2030).

Paulo Miranda:

Agrega mais de quinze anos de experiência profissional em gestão estratégica de tecnologia e inovação, negócios e investimento de impacto. Trabalhou com as principais organizações internacionais no desenvolvimento político e econômico em diversos países.

Gustavo Madi Rezende:

Diretor da LCA Consultores, mestre em Economia pela Unicamp.

Débora Simões:

Sócia-Diretora da área de Estratégia & Soluções Agroconsult. Mestre em Economia Aplicada pela ESALQ/USP.

Fernando Honorato:

Atualmente economista-chefe e diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco. É também coordenador do Grupo Consultivo Macroeconômico da Anbima, membro convidado do G100 e da comunidade de economistas-chefes globais do Fórum Econômico Mundial.

Carlos Cogo:

Sócio Diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Atua em Inteligência de Mercados em Agronegócios, como consultor corporativo de empresas, palestrante e congressista.

Serviço: 22ª edição do Seminário de Planejamento Estratégico Empresarial:

Data: 04 de novembro (sexta-feira)

Horário: 8h às 16h30

Local: Av. Jabaquara, 2925 – Mirandópolis – São Paulo/SP, mediante inscrição pelo site https://conteudo.abimaq.org.br/inscricao-spee-presencial.

Online, mediante inscrição no http://spee.abimaq.org.br/?mod=jorn

Mais informações: https://conteudo.abimaq.org.br/spee-2022