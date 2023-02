Sustentabilidade e tecnologia são essenciais para a indústria

Segundo o Índice do Setor de Sustentabilidade 2022, 99% dos brasileiros declaram que querem ter um estilo de vida sustentável, mas apenas 14% estão realmente mudando o comportamento. O tema sustentabilidade tem ganhado mais força no mercado corporativo como um todo, e fornecedores e consumidores estão mais conscientes sobre o tema.

As cadeias de suprimentos das empresas de consumo, normalmente, respondem por uma grande porcentagem das emissões totais de gases de efeito estufa e impacto na terra, água, biodiversidade e nos recursos geológicos. Isso tem feito as companhias buscarem parceiros comprometidos com a sustentabilidade e com uma jornada ESG consolidada, gerando mudanças em relação aos fornecedores.

“Seguindo essa tendência de mercado, com as indústrias, isso não é diferente. O segmento tem buscado alternativas que permitam diminuir os impactos no meio ambiente. O movimento tem alterado diretamente os serviços direcionados ao setor. Atualmente, além de entregar qualidade, eles precisam garantir a sustentabilidade e o bem-estar de toda uma cadeia de negócios”, relata Claudia Guimarães, diretora de Field Services da Schneider Electric Brasil.

Modernização dos ativos elétricos

Quando o tema é prioridade de modernização, os sistemas elétricos, muitas vezes, não estão no topo da lista, mas representam um passo fundamental para garantir a sustentabilidade. De acordo com um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a maior parte das ações sustentáveis no setor são relacionadas ao desperdício de água e energia (91%).

“Nesse sentido, tem crescido a busca por serviços que entregam, além de uma análise assertiva, um monitoramento em tempo real sobre como a energia está sendo utilizada e o que pode ser melhorado. A partir disso, é possível diminuir desperdícios de recursos, custos e problemas — como a parada dos equipamentos”, afirma a diretora.

Com um parque industrial cada vez mais moderno, é possível implementar soluções capazes de gerir resíduos e de ser mais eficientes nos mais diversos aspectos, como a descarbonização.

Para a executiva, é imprescindível que os serviços passem a se moldar nessa direção. Precisa se tornar parte fundamental na modernização dos ativos e, como consequência, fortalecer um tema amplamente discutido: a sustentabilidade. Para as empresas que querem se manter relevantes e cada vez mais competitivas no mercado, é um dos caminhos essenciais